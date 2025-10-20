Horațiu Potra, Bogdan Baciu și „nenea protejat”: Cum a fost atras un fost luptător de elită al Armatei Române în tentativa de lovitură de stat

Un fost militar român cu pregătire de tip comando apare în centrul unui dosar de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care sunt implicați Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte peste 20 de persoane. Bogdan Baciu, care a activat în cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale (FOS), a fost contactat de Horațiu Potra în decembrie 2024 pentru a reveni în țară, purtând asupra sa un pistol.

Pe 6 decembrie dimineața, Potra, aflat în afara României, îi scria unui prieten că se întoarce pe 8 decembrie pentru a vota la alegerile prezidențiale. „Mergem toți cu CG!!!”, îi transmitea el. Câteva ore mai târziu, Baciu îi răspunde că alegerile au fost anulate, iar în mesajele următoare face referiri la război civil și revoluție. Potra îi rezervase un bilet de avion pe ruta Taipei-București și, după confirmarea rezervării, Baciu precizează că va purta un pistol, menționând că „treaba trebuie întărită acolo”. La final, el întreabă unde se va întâlni cu „nenea”, referindu-se la Călin Georgescu, iar Potra promite că detaliile vor fi discutate la sosire, potrivit PressOne.

De la antrenamentele „Burebista” la misiuni în Congo

Bogdan Baciu, cunoscut și sub numele de Bogdan Rotman, este absolvent al Școlii de Instruire a Forțelor de Operațiuni Speciale (ScIFOS), redenumită în 2020 „Burebista”. Potrivit comandantului unității militare 02655 Vlădeni, Baciu a urmat cursuri de instruire extrem de dure, menite să formeze luptători pregătiți să ia decizii rapide în situații complexe, pragmatici și flexibili. Antrenamentele combină rezistența fizică cu tactici de luptă, supraviețuire și utilizarea armamentului avansat, incluzând simulări de raid, salvarea ostaticilor și infiltrații în zone de conflict.

În 2020 și 2021, Baciu a fost fotografiat în echipament complet al Forțelor pentru Operațiuni Speciale în cadrul antrenamentelor desfășurate cu ocazia aniversării unității. Imaginile au fost distribuite și de soția sa, cu mesajul „The best!” și hashtag-uri precum #SAFOS și #ForteOperatiiSpeciale. În decembrie 2020, el participa la antrenamente de tragere, în poziție culcat, înconjurat de cămăși de gloanțe, postări care confirmă experiența sa militară extinsă.

În 2023, Baciu a fost prezent în Congo, alături de Horațiu Potra, unde a activat în cadrul misiunilor private desfășurate de PMC Potra. În mediul online, el și-a creat imaginea de combatant profesionist, administrând un cont TikTok sub numele Bogdan Rotman, unde posta materiale video și imagini cu antrenamente și operațiuni militare, inclusiv luptă corp-la-corp și folosirea armamentului. Colegii săi din Congo îl alintau „Prințesa”.

Legături cu MApN, Jandarmeria Română și Poliția de Frontieră

De asemenea, Baciu a promovat echipamente tactice prin Rotman Industries, o companie cunoscută în domeniul siguranței și apărării, furnizor tradițional pentru MApN, Jandarmeria Română și Poliția de Frontieră. Potrivit companiei, Baciu nu a fost angajat și nu a avut contracte de reprezentare oficiale, beneficiind doar de discount-uri pentru promovarea produselor pe rețelele sociale. Rotman a subliniat că nu există nicio legătură contractuală între companie și misiunile desfășurate de Baciu sau Potra în Africa.

Pe Facebook, Baciu continuă să publice videoclipuri slow-motion, citate inspiraționale și opinii personale. Într-un videoclip postat în septembrie 2025, el trage cu pistolul și subliniază: „Sunt într-un moment al vieții mele acum în care pur și simplu mă concentrez. Nu mai pot să-mi fac griji pentru distrageri și pentru lucruri care nu îmi servesc scopului, pentru că tot ceea ce fac de acum înainte depinde de cum va arăta viitorul meu”.

Contactat de PressOne, Baciu a explicat implicarea sa în dosar, precizând că nu a fost niciodată parte activă a unei revoluții și că scopul său era să găsească un contract de gardă de corp pentru Călin Georgescu, pentru a fi mai aproape de familie. „Îi cunoșteam pe băieții ăștia care erau pe lângă el și i-am zis haide, mă, bagă-mă și pe mine p-acolo! Asta a fost singura mea implicare. Nu-mi place politica. Uite în ce era să cad eu p-aicea degeaba! Dacă eram cu musca pe căciulă, vă dați seama că evitam să vorbesc, dar eu n-am nicio treabă!”, a declarat fostul subofițer.

Baciu a subliniat că mesajele schimbate cu Potra se refereau la situația politică din România și nu la inițierea unor acțiuni violente: „Habar n-am de acea acțiune a lui Horațiu. Am scris în mesaj că în România este revoluție, nu că facem (noi) revoluție. Partea cu pistolul, cu permisul de port-armă, însemna că sunt eligibil pentru gardă de corp. Eu nu am fost chemat nicăieri, doar s-au interesat de mine la fosta unitate. Doar că am pistol și port armă? Să vină când vor ei, sunt invitații mei. N-am nicio problemă, sunt cu totul legal. Am fost subofițer și sunt în rezervă, sunt absolvent de ScIFOS și CPOSN”.

Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale a confirmat pentru PressOne că Baciu a absolvit cursul de formare subofițeri în activitate, pe filieră indirectă, în 2020, și că nu deține informații privind întreruperea relației sale contractuale cu MApN. Cursul de specializare durează în medie patru luni și pregătește civili selectați pe baza unor probe fizice și psihologice extrem de dure.

