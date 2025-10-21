Călin Georgescu lansează acuzații de "înaltă trădare" după ieșirea de la proces: "Nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii!”

În așteptarea deciziei judecătorilor, în procesul privind prelungirea controlului judiciar, liderul suveraniștilor Călin Georgescu a dat declarații la ieșirea din Judecătoria Sectorului 1.

Fostul candidat susține că statul dă dovadă de lipsă de compasiune pentru victimele tragediei din cartierul Rahova și a criticat reacțiile oficiale.

"Tragedia din București, cartierul Rahova. Orice țară nu este condusă numai cu decizii și declarații oficiale, ci în mod special cu inima. Cel mai scurt verset din Biblie este următorul: Și a plâns Iisus. Vedeți, este un gest simplu, este esența umanității, este puterea de a simți durerea celuilalt, pentru că Hristos a plâns pentru oameni, pentru suferința lor, pentru copiii lui din tragedia din București, din cartierul Rahova.

Reacțiilor oficiale le-a lipsit căldura, ceea ce face vie o țară și o ține împreună. Atunci când se stinge omenia, dintr-o țară nu se mai alege nimic. De aceea, omul trăiește cât dăruiește și dăruiește cât trăiește. Eu regret profund moartea oamenilor în această tragedie, îi îmbrățișez cu sufletul meu pe cei care suferă astăzi și mă rog la bunul Dumnezeu să îi ajute în aceste momente grele și îi rog pe români să îi ajute pe confrații lor în aceste momente grele", a declarat Georgescu.

A cerut demiterea lui Moșteanu

Acesta a atacat justiția și „deținătorii de putere ilegală”, afirmând că au pierdut lupta cu istoria.

Ads

"Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția și anume legea fără dreptate", a susținut fostul candidat.

Georgescu a denunțat ca „rușinoasă” organizarea mobilizării rezerviștilor, cerând demisii în Ministerul Apărării și calificând situația drept un act de „înaltă trădare” din cauza incompetenței.

"Umilirea la mobilizare a rezerviștilor. Vedeți, președintele american, Donald Trump, a repetat obsesiv că pacea se face doar prin forță. Adică nu putem avea pace dacă nu ești puternic. Eu completez cu eleganță că este și respectul pe care îl impui. Cert este un lucru, că am văzut și eu, cum ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor în România. Este o rușine. Numai că a văzut asta și partenerul nostru strategic, Statele Unite, au văzut și dușmanii neputința noastră într-o organizare militară la nivel național. De aceea consider că ministrul Apărării Naționale și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuiesc demiși imediat. Iar justiția să clarifice acest act pe care îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative", a mai afirmat Călin Georgescu.

Ads

Sentință rămasă în pronunțare

Judecătorii vor anunța astăzi dacă prelungesc controlul judiciar pentru Călin Georgescu. Decizia instanței nu va fi definitivă și poate fi contestată prin recurs de avocații liderului suveranist.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru trei infracțiuni în două dosare penale. În primul dosar, el se află sub control judiciar cu interdicții privind călătoria în străinătate și postările online cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob, pentru care riscă pedeapsa de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă.

În al doilea dosar, Georgescu este cercetat pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage aceeași limită de pedeapsă. În total, Parchetul General a trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind deschis după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

Ads