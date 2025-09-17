Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 12:35
424 citiri
Călin Georgescu FOTO/Hepta
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și grupările suveraniste s-au mobilizat pentru a-l susține, organizând o adunare publică în fața sediului poliției.
Potrivit Jandarmeriei, pe timpul desfășurării manifestației au avut loc îmbrânceli între protestatari și forțele de ordine.
„În cursul zilei de astăzi, pe timpul desfășurării unei adunări publice organizate în proximitatea sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, jandarmii au acționat pentru extragerea a două persoane care au manifestat un comportament recalcitrant.
Deși echipele de dialog au intervenit în primă instanță pentru detensionarea situației și menținerea ordinii publice, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, forțând cordonul de jandarmi și dispozitivele de protecție.
Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine. O primă persoană, care a încercat să forțeze cordonul de jandarmi, a fost extrasă din mulțime și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 republicată, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. O a doua persoană, care a intervenit pentru a împiedica acțiunea forțelor de ordine, a fost de asemenea extrasă și sancționată contravențional cu amendă de 3.000 lei, pentru obstrucționarea intervenției jandarmilor.
Menționăm că situația a fost rapid restabilită, iar efectivele de ordine publică au continuat să asigure măsurile necesare prevenirii producerii altor incidente”, a transmis maior Alexandru Iacob de la Jandarmeria Capitalei.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 16 septembrie 2025 pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Alături de el sunt acuzați Horațiu Potra și mercenarii lui.
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 22 de persoane au fost trimise în judecată în dosarul care vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale.
E vorba de un dosar deschis după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și...
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat miercuri, 17 septembrie, un apel către președintele României Nicușor Dan. Gavrilă îi cere șefului statului să...
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată...
Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat după declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, care a negat implicarea Rusiei în...
România este ținta unui război hibrid începând, se arată în rechizitoriul procurorilor din dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de...
Rusia respinge acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016, în timp ce autoritățile...
Călin Georgescu merge, miercuri, 17 septembrie, să semneze controlul judiciar la poliție, după ce săptămâna trecută contestația privind ridicarea măsurii restrictive a fost respinsă de...
Ceorge Simion a vorbit în sfârșit, marți seară, 16 septembrie, despre trimiterea în judecată a fostului candidat suveranist la președinția României, Călin Georgescu.
Într-un LIVE pe...
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22...
Procurorul general al României, Alex Florența, a făcut noi declarații referitoare la dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie.
Magistratul susține că...
Adriana Stoicescu, judecătoarea de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a reacționat marți, 16...
Ambasada Rusiei la București a respins luni, 15 septembrie, acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea...
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au...
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea...
Omul de afaceri Jurgen Faff, proprietarul companiei aeriene care a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost plasat sub control judiciar marți, 16 septembrie, pentru o perioadă...
Prima reacție din AUR, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, o are deputata Lidia Vadim Tudor.
Într-un mesaj pe pagina partidului, deputata AUR condamnă decizia procurorilor și...
Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi orchestrat, împreună cu Horațiu Potra și un grup de mercenari, planuri de destabilizare a României după...
Conform rechizitoriului întocmit de procurori de la Parchetul General, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au plănuit să transforme protestele pașnice din 8 decembrie 2024...
PSD-istii Vasile Dincu, Sorin Grindeanu, Tudose si Ciolacu sunt... Vezi tot