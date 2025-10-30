Incidente între susținătorii lui Călin Georgescu și Jandarmerie. Un bărbat a fost luat pe sus și băgat în dubă

Susținătorii lui Călin Georgescu au intrat în conflict cu jandarmii FOTO /Hepta

Au fost incidente între susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi. Un bărbat a fost ridicat pe sus de forțele de ordine și dus la o dubă a Jandarmeriei după ce ar fi intrat în conflict cu oamenii legii.

Magistrații decid astăzi dacă vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe. Apărarea contestă decizia anterioară, susținând că judecătorul nu a adus argumente noi, în timp ce susținătorii fostului candidat s-au adunat din nou în fața Tribunalului București.

Verdictul de astăzi este unul definitiv și ar putea influența parcursul juridic al liderului suveranist.

Judecătoria Sectorului 1 a prelungit marți, 21 octombrie, controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, menținând restricții privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale.

Judecătorii au decis că fostul candidat rămâne sub această măsură și trebuie să se prezinte săptămânal la poliție.

Ads