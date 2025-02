Un nou interviu cu declarații controversate ale lui Călin Georgescu: „Corupția a fost expusă și au fost puse pe masă lucruri despre care nu credeam că pot fi posibile” VIDEO

Călin Georgescu i-a acordat un interviu jurnalistului Mario Nawfal, un material despre care autorul a spus că „va cutremura Uniunea Europeană”. Câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a discutat despre anularea scrutinului și despre perchezițiile care au avut loc la domiciliul șefului său de campanie.

„A fost o violență absolut șocantă”, a declarat Georgescu, subliniind gravitatea evenimentelor. „Sunt nebuni. Adică, și cu asta, am clarificat că acest lucru nu există în democrație. A fost o violență absolut șocantă, cu care ne luptăm”, a continuat acesta.

În ciuda controverselor, politicianul susține că anularea alegerilor prezidențiale a scos la lumină adevăruri ascunse.

„Să fiu foarte clar. Au anulat alegerile. Da? Al doilea tur al alegerilor a fost anulat, ilegal și neconstituțional, pe 6 decembrie. Corect? Situația a fost majoră, nimeni nu a înțeles-o. N-am realizat, pe moment, pentru că a fost un șoc pentru toată lumea. Dar, după aceea, am realizat că este destul de bine, pentru că, în perioada după 6 decembrie, corupția a fost expusă și au fost puse pe masă lucruri despre care nu credeam că pot fi posibile”, a explicat Georgescu, potrivit gandul.ro

Interviul va fi publicat integral miercuri după-amiază pe pagina de X a lui Mario Nawfal. Printre subiectele abordate se numără și implicarea Uniunii Europene în anularea alegerilor, importanța lui Donald Trump, Elon Musk și J.D. Vance, dar și „dacă mai multe alegeri UE ar putea fi anulate în mod similar”.

🚨🇷🇴EXCLUSIVE: THE INTERVIEW THAT WILL SHAKE THE EU (and Maybe Help Save Democracy)

Calin was meant to be the President of Romania.

Instead, the election was canceled, and he, along with his team, are being raided and harassed.

I remember asking him privately why we’re having… https://t.co/8g0K1DquXC pic.twitter.com/of5PG0G0PW