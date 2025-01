Călin Georgescu a acordat un interviu influencerului american Jackson Hinkle, un conspiraționist pro-rus, anti-Ucraina, interzis pe cele mai multe platforme sociale din cauza dezinformării.

Hinkle l-a catalogat pe fostul candidat drept ”omul care conduce lupta pentru suveranitate, valori occidentale și creștinism, care vrea să oprească al Treilea Război Mondial”.

”Invitatul nostru special, cel mai special al show-ului, conduce lupta din România pentru suveranitate, valori occidentale, creștinism și împotriva celor care duc un război contra lui Dumnezeu. El se opune lor și spune ”Nu, nu, nu! Nu veți lua occidentul, nu ne veți distruge pe toți”. Probabil știți cu toții cine este., spune Hinkle în prezentarea interviului.

Tankistul (N.R. tankist = susținător al URSS și a intervenției cu tancul asupra disidenților) american spune că Georgescu încearcă să oprească al Treilea Război Mondial.

”Georgescu vrea să oprească al Treilea Război Mondial, ceea ce niciun lider de la nivelul înalt al politicii occidentale nu vrea să facă. Călin Georgescu este pe primul loc în alegerile prezidențiale din România. O lovitură de stat instrumentată de Soroș, NATO și globaliști încearcă să îl oprească, deși oamenii din România sunt în stradă și cer dreptate, libertate și democrație, dar globaliștii nu vor ca acest lucru să se întâmple”, mai spune Hinkle.

După decizia CCR de anulare alegerilor, Hinkle a postat un mesaj delirant pe X, vineri seară:

„Cei care se opun lui Georgescu își doresc războiul. Această lovitură de stat care are loc acum în România poate fi oprită de români, ei îl susțin pe Călin Georgescu. Ține de voi, de popor, să vă revoltați împotriva acestui puci lansat de statul paralel, să reacționați, aveți susținerea mea. Dar s-ar putea să intervină trupele NATO și alte trupe străine care ocupă această țară, este din nou vorba despre Ucraina”, a spus Hinckle într-o filmare pe X.

În cadrul interviului, Călin Georgescu susține că lupta sa nu este doar una ideologică, ci una ”fundamentală între Dumnezeu și Diavol”.

„Mulțumesc, Jackson! Pentru că m-ai invitat și pentru introducerea pe care mi-ai făcut-o. Într-adevăr este o mare încărcătură spirituală, este o luptă între Divinitate și Diavol. Este cât se poate de clar, fără niciun dubiu! Noi, românii, îl iubim pe Dumnezeu și ne iubim patria. Punct! Desigur, acești indivizi nu pot înțelege pentru că ei nu îl iubesc pe Dumnezeu, ei nu iubesc țara noastră și desigur că sunt contra mea!”, spune Georgescu.

Georgescu se declară împotriva ”sistemului oligarhic, anti woke și anti LGBT„.

”Da, eu sunt total împotriva sistemului oligarhic, anti mișcarea “woke”, anti LGBT. Acesta este punctul meu de vedere și eu sunt alături de popor, pentru popor și doar pentru români! Dar ce nu înțeleg ei este că schimbarea a început, este un val de mare resetare peste tot, nu numai în România. Ați văzut ce se întâmplă în Africa, în Asia, în SUA, chiar și în Europa- în Germania, în Franța - peste tot. Și nu înțeleg acești indivizi oligarhi că s-a încheiat epoca lor! Iar noi vrem să fim liberi așa cum ne-a lăsat Dumnezeu din prima secundă!”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu acuză o campanie media împotriva lui și reiterează faptul că bugetul său pentru alegerile prezidențiale a fost 0.

”Au fost 14 candidați, ceea ce este foarte bine, unul dintre ei am fost eu, în calitate de independent, am pornit cu buget 0 și până la final așa am mers. Partidul meu a fost poporul român, acesta a fost punctul meu de start, iar prioritatea mea de campanie a fost lupta pentru clasa muncitoare, pentru familii, pentru resursele naționale. Sunt pentru România și am pus România pe primul loc! Am început campania, am strâns semnăturile, aproape 200 de mii de semnături de care am avut nevoie, dar desigur că sistemul nu a crezut în cineva care în toate scenariile, variantele, avea sub 1%. Nu am reacționat, mi-am dus mai departe campania! Principalele televiziuni m-au blocat, am avut interzis, am fost la televiziunea națională și pe rețelele de socializare. A început turul 1 și a venit șocul pentru că am fost pe primul loc!

Într-o zi de vineri, cu două zile înainte de votul din România, dar când diaspora deja începuse votarea în Europa, în Noua Zeelandă, în Australia. Nu îmi amintesc exact ziua, cred că era 6 decembrie. Deci votarea a început și la amiază au oprit-o. Curtea Constituțională a invocat, cam ceea ce se întâmplă acum în toată lumea, o vină a Rusiei. Deci a constatat că Rusia îl susține pe Călin Georgescu, așa că s-a oprit votul și au anulat alegerile”, spune fostul candidat.

Acesta acuză din nou o lovitură de stat în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale.

”Ceea ce s-a întâmplat a fost o lovitură de stat în România, pe 6 decembrie. Cum se poate că am avut parte de reacție zero din partea SUA, deși această lovitură de stat a fost dovedită de mulți jurnaliști din întreaga lume. Este mai mult decât evident ceea ce s-a întâmplat: au distrus democrația, au anulat constituția, au anulat libertatea și nu a reacționat nimeni! Valul de schimbare se poate transforma într-un tsunami foarte curând!”, a declarat Georgescu.

Fostul candidat s-a declarat deranjat de lipsa de reacție a lui Trump în urma anulării alegerilor din SUA.

”În România acum este un regim comunist mai rău decât înainte de 1989. Au anulat libertatea și alegerile libere. Cum este posibil să nu avem reacție din partea SUA? În opinia mea, este o poziție iresponsabilă a lui Donald Trump. Înțeleg că oficial nu ești președinte, dar ai fost ales și știi care e situația, care poate fi un precedent. Discutăm despre pilonul democrației în lume, care este SUA. Am fost format din 1992 în SUA, știu sistemul. Dar ce se întâmplă acum? Este un șoc pentru noi și ceva este greșit în această imagine.”, declară Georgescu.

”O autentică Revoluție în România”

În cadrul interviului, Hinkle a vorbit despre proteste masive în România, pentru susținerea lui Georgescu.

”Sunt atâția oameni în stradă acum pentru a te susține. De obicei globaliștii spun că protestează pentru democrație, dar acum au anulat democrația. este o revoluție autentică pe străzi”, spune Hinkle

”Da, este o revoluție autentică”, confirmă Georgescu. ”Până acum nu a fost asa ceva, a fost doar o lovitura de stat. Acum este o revoluție pentru libertate, pentru noi, pentru democrație”, a răspuns Georgescu.

Cine este Jackson Hinkle

De-a lungul timpului, Jackson Hinkle a folosit conținut fals sau înșelător, a promovat imagini manipulate și a făcut comentarii pe care organizațiile de supraveghere civică le-au denunțat ca fiind antisemite.

El se autointitulează patriot american, chiar dacă laudă adversarii SUA, inclusiv pe Vladimir Putin, Xi Jinping și Ayatollahul Ali Khamenei. Acesta și-a petrecut Crăciunul la Moscova.

Din cauza informațiilor false promovate și a discursului său conspiraționist, acesta a primit interdicție de a avea conturi pe YouTube, Twitch și Instagram.

Hinkle a atras atenția criticilor pentru răspândirea frecventă a propagandei ruse despre Ucraina, inclusiv dezinformarea legată de campaniile secrete ale Kremlinului.

Nu este prima implicare a americanului în politica românească. După anularea alegerilor prezidențiale, Hinkle a cerut armatei să se răscoale.

„NATO a dat un puci în România. Românii trebuie să se ridice și să lupte.

Armata ar trebui să se revolte și să aresteze Curtea Constituțională.

Armata trebuie să facă haos și să se revolte.

Singurul lucru care va salva România este o revoluție” a scris Jackson Hinkle pe Twitter.

