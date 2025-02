Călin Georgescu le cere ajutorul lui Trump și Vance în primul interviu după deschiderea dosarului penal, realizat de influencerul Mario Nawfal: „Aici noi nu ne jucăm” VIDEO

Influencerul Mario Nawfal, apropiat de conservatorii americani și de Elon Musk, a realizat un interviu cu fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, fiind primul interviu public după ce a fost plasat sub control judiciar.

Georgescu i-a transmis un mesaj președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu ocazia interviului.

„Am un mesaj important pentru președintele Trump și vicepreședintele Vance. Vedem Statele Unite ale Americii drept stindardul democrației, pentru că acest statut îi oferă SUA respectul din toată lumea.

Cu această ocazie, îi cer președintelui Trump să aibă grijă de această situație, să înțeleagă că aici noi nu ne jucăm. Noi suntem poporul, este un stat paralel și este un moment în care trebuie să avem acest parteneriat realizat printr-un singur cuvânt: libertatea. Trebuie să protejăm libertatea, SUA și toată lumea. Asta înseamnă umanitate. Pierdem umanitatea din noi”, a transmis Georgescu.

„Tocmai am terminat un interviu urgent cu Călin – prima sa declarație publică de la arestarea lui șocantă și nedreaptă.

Acesta este un om care ar trebui să-și conducă țara, dar, în schimb, a fost redus la tăcere de un sistem care pare hotărât să zdrobească democrația mai degrabă decât să o susțină.

Ceea ce s-a întâmplat ieri nu a fost doar un atac asupra unui singur om, a fost un atac la adresa voinței poporului, la justiție și la temelia viitorului României.

Lupta pentru adevăr este mai urgentă ca niciodată”, a transmis influencerul în descrierea postării.

🚨🇷🇴 BREAKING EXCLUSIVE: CALIN GEORGESCU SPEAKS AFTER ARREST

Just finished an urgent interview with Călin—his first public statement since his shocking and unjust arrest.

