Călin Georgescu zice că vrea o Românie fără influențe străine. Dar cere iar intervenția lui Donald Trump. Interviu pentru un ziar din SUA cunoscut pentru conspirații VIDEO

Călin Georgescu a dat iar un interviu în Statele Unite, de data aceasta ziarului The Washington Times, cunoscut pentru pozițiile sale radicale de dreapta și pentru publicarea de teorii ale conspirației. Cu o engleză plină de greșeli gramatice, de exprimare și cuvinte inventate, încearcă să-i explice jurnalistului care îi pune întrebări că vrea ca România să fie o țară complet independentă de influențe străine dar, în același timp, cere intervenția SUA.

„Mă uit să văd dacă Statele Unite pot să se uite bine și să acționeze în acest subiect. Respectul cuvenit SUA vine de la steagul democrației și libertății. Acum acest steag al libertății și democrației devine șters în România. Poate și în alte țări, dar vorbesc acum de România. Dacă acest steag se șterge în România, se poate șterge și în SUA. Cu tot respectul, cred că președintele Trump și vicepreședintele Vance pot acționa pentru că noi am putea să oferim un precedent, care să se repete în orice țară și în orice moment” a spus Călin Georgescu.

În același interviu, nici trei minute mai târziu, candidatul susținut de ruși care se laudă cu legăturile lui încă nedovedite cu administrația SUA, a zis că își dorește o Românie eliberată de influențe străine.

„Suntem folosiți de sistemul oligarhic și nu trebuie să permitem asta. Suntem oameni liberi, nu suntem sclavi. Nu suntem sclavi. Avem țara noastră, pământul nostru, și nimeni nu are dreptul să intervină” a concluzionat Călin Georgescu. De fapt, el a spus că nimeni nu are voie să intervină „înăuntrul nostru” (inside us). Dar, cel mai probabil, nu s-a referit la intervenții chirurgicale, deși așa s-ar traduce corect ce a zis Georgescu, ci a vrut să spună despre treburile interne ale statului.

Călin Georgescu nu a explicat cum se împacă cele două concepte - intervenția lui Trump în ajutorul său și interzicerea intervențiilor străine în treburile interne - și nici jurnalistul de la Washington Times nu l-a întrebat.

