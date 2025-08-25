Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ

Călin Georgescu a declarat, la ajungerea la IJP Ilfov, unde trebuie să dea cu subsemnatul în urma măsurii controlului judiciar, că dacă nu ar fi fost „interzis”, s-ar fi vorbit acum despre „pacea de la București”. Acesta a acuzat „sistemul oligarhic european” că promovează războiul în detrimentul unei soluții diplomatice la conflictul din Ucraina.

„Înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, eu am vorbit constant și răspicat despre pace. Aceasta fiind singura soluție rațională la războiul din Ucraina. Și cel mai important gest nobil, care practic înalță ființa umană și am constatat că a deranjat foarte mult sistemul oligarhic european, care respiră și visează la război. Eu vă spun că dacă nu aș fi fost interzis, ilegal și total abuziv, astăzi s-ar fi vorbit de Pacea de la București.” a declarat Călin Georgescu, în fața susținătorilor aflați la fața locului.

Acesta a făcut declarații și despre summitul din Alaska, despre care „puțină lume vorbește”.

”Știți cum e, politica internațională sau diplomația trebuie să se raporteze la summitul din Alaska de care foarte puțină lume mai vorbește astăzi. Eu vă spun că ce a fost la Alaska este Everestul diplomației. Asta înseamnă, contează ceea ce nu se spune, este important ceea ce nu se vede și este fascinant de-a dreptul ceea ce nu se scrie, dar asta este important pentru cei ce înțeleg ce înseamnă diplomație. Cert este un lucru că acolo cei doi președinți au rostit cuvinte foarte importante, mergând de la faptul că președintele Putin a spus că Donald Trump a avut dreptate, dacă era președinte războiul nu ar fi început. Iar președintele Trump s-a adresat cu: Vladimir îți mulțumesc. Sunt lucruri extraordinar de importante, iar președintele Putin s-a adresat: Salut, vecine. Sunt convins că nu s-a vorbit în mod special despre războiul din Ucraina, s-a vorbit cu siguranță, dar nu în mod special, ci s-a vorbit despre calea spre pace. Este fundamental acest lucru, este crearea drumului către o lume nouă pe care toți o așteptăm, o lume a cooperării.(...)”, a declarat Călin Georgescu.

Zeci de susținători l-au așteptat, de la prima oră a dimineții de luni, cu steaguri și scandări, strigând „Călin Georgescu, președinte”.

„Cel mai important gest nobil care practic înalță ființa umană pentru că vorbim de pacea ziditoare, de ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă să fim fii ai păcii, și am constatat așa cum s-a văzut că a deranjat sistemul oligarhic european care respiră și visează doar război. Eu spun așa, dacă nu aș fi fost interzis, ilegal și total abuziv astăzi s-ar fi vorbit de Pacea de la București”, a afirmat Georgescu în fața IPJ Ilfov.

Georgescu a atacat dur și actuala guvernare, pe care o acuză de lipsă de transparență și de decizii economice „dezastruoase”. Potrivit acestuia, orice executiv responsabil ar trebui să consulte mediul de afaceri și specialiștii înainte de modificarea taxelor și impozitelor.

„Pot să vă spun că orice prim-ministru responsabil, înainte de a lua o decizie de schimbare a impozitelor și taxelor, se consultă cu mediul de afaceri românesc. În primul rând, pot fi afectați antreprenorii mari și mici. Abia apoi ia decizii, comunicând scopul, pașii și rezultatul țintit, adică exact invers față de cum se întâmplă astăzi. Este un dezastru tot ce face acest guvern de pseudoculți. Nu este vinovat poporul român și nu are de ce să plătească. Clasa politică trebuie să plătească”, a declarat Georgescu.

În opinia sa, o soluție ar fi atragerea de capital din afara Uniunii Europene.

„Există capital suficient în afara Europei, granița lumii nu se oprește la Bruxelles. Noi suntem azi martorii neputinței acestor pseudoculți de a administra o criză economică pe care tot ei au generat-o. Eu am fost demonizat de un aparat mediatic de propagandă atunci când am vorbit că resursele țării aparțin poporului român. Și atunci când am vorbit despre hrană, apă și energie. Asta arată astăzi rezultatul la ce fac ei – coșul zilnic e un dezastru pentru oameni, salariile, pensiile și umilințele la care sunt supuși studenții și pensionarii. Ei ne învrăjbesc unii cu alții pentru a ascunde neputința lor, lipsa de soluții, amatorismul, vedetismul și iresponsabilitatea.”

