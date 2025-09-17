Călin Georgescu, ironizat de un fost ministru al Culturii. "Doar el vrea și poate să redea României statutul ei de buric al pământului"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 22:54
379 citiri
Călin Georgescu FOTO /Hepta
Călin Georgescu FOTO /Hepta

Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La plecare, Georgescu nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre acuzații, dar a transmis un mesaj în stilul său caracteristic.

„Dosarul, sau rechizitoriul de ieri mai precis, este un discurs. Atât. Este o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuzații, doar că s-au schimbat actorii. Așa cum s-a arătat adevărul în dosarul lui Trump, așa se va arăta și aici. O țară se stinge pentru cei lași care se vând precum Iuda”, a spus Călin Georgescu.

Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a văzut declarațiile date de fostul candidat la președinția României și nu s-a putut abține să-l critice: "a repetat binecunoscutul lui discurs delirant".

"Ca de obicei, Călin Georgescu a ignorat și azi întrebările presei și a repetat binecunoscutul lui discurs delirant: milioanele care nu l-au votat - nici pe el, nici pe „protejatul” lui - sunt „iude”, „oligarhia globalist-soroșistă” a pus la cale atentatele din 11 septembrie 2001, asasinarea lui Charlie Kirk și punerea lui sub acuzare.

Ce are conspirația mondială cu el? Simplu: doar el vrea și poate să redea României statutul ei de buric al pământului. Mă mir că n-a mai salutat soarele cu brațul întins...", a scris Paleologu într-o postare pe Facebook.

Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Trimiterea în judecată a fost anunțată de Parchetul General la data de 16 septembrie 2025.

Capetele de acuzare pentru care procurorii din cadrul Parchetului General au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu în luna februarie:

- instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 397 alin. 2 C.p.

- comunicarea de informații false, prev. de art. 404 C.p.

- fals în declarații în formă continuată, prev. de art. 326 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere)

- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin. 1 din O.U.G. 31/2002

- promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin. 1 din Legea 157/2018

Ultimul capăt de acuzare este documentat și pe baza aparițiilor la autointitulata „televiziunea poporului” Realitatea Plus ale lui Călin Georgescu, unde acesta a continuat și după acțiunea penală să promoveze și să imite discursul unor figuri din istoria României acuzate de crime împotriva umanității.

