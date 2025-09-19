Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”

După zece luni de la izbucnirea scandalului în care România întreagă a aflat cine este candidatul intrat în turul 2 al alegerilor anulate, autoritățile statului au oferit prima reacție concretă în fața atacului subversiv al Rusiei asupra României. Procurorul general Alex Florența a anunțat că fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale, în ceea ce anchetatorii califică drept una dintre cele mai grave agresiuni hibride la adresa democrației românești de după 1989.

Potrivit rechizitoriului, procesul electoral din România a fost deturnat printr-o operațiune secretă desfășurată de Kremlin, care a acționat pe teritoriul țării noastre folosind rețele de influență locale, dezvoltate și cultivate sistematic în ultimii ani. În total, 22 de inculpați au fost trimiși în fața instanței, în ceea ce mulți descriu drept un dosar de securitate națională cu implicații majore atât pentru stabilitatea politică internă, cât și pentru relațiile României cu partenerii occidentali.

Consultantul politic Cristian Hrițuc, cunoscut pentru implicarea sa în campanii electorale din România și Republica Moldova, a vorbit, într-un dialog cu Ziare.com, despre situația lui Călin Georgescu și dosarul care l-ar putea trimite în istorie sau, din contră, l-ar putea face victimă pentru următoarele alegeri.

„Călin Georgescu trebuie să ajungă acolo unde îi e locul”

Cristian Hrițuc a punctat că, în opinia sa, lucrurile sunt „clare” și că nu se așteaptă la o răsturnare de situație în privința lui Călin Georgescu, pentru care sunt probe solide.

„Călin Georgescu trebuie să ajungă acolo unde îi e locul, iar, din punctul meu de vedere, nu sunt eu judecător, dar sunt probe clare. Nu cred că vom avea vreo surpriză. Cred că Georgescu, pentru tot răul făcut României, trebuie să ispășească o pedeapsă cu pușcărie”, a spus Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pe 16 septembrie pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar, a fost trimis în judecată și mercenarul Horațiu Potra.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

