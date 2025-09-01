Decizie luată de instanță în dosarul lui Călin Georgescu. Zeci de oameni s-au strâns în fața instanței

Judecătoria Sectorului 1 din Capitală a menținut luni, 1 septembrie, măsura controlului judiciar în cazul fostului candidat extremist și pro-rus la președinție Călin Georgescu.

Georgescu este trimis în judecată pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Dosarul se află în procedură de cameră preliminară la Judecătoria Sectorului 1.

Anchetatorii susțin că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

”În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța ș.a”, precizează procurorii.

În cadrul măsurii controlului judiciar, Georgescu are mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Ca de fiecare dată, zeci de oameni au fost mobilizați pentru a-l susține pe fostul candidat extremist, în fața instanței.

