Călin Georgescu, despre Horațiu Potra: „Este un om care a fost elogiat, care a dat de muncă la sute de mii de oameni din România”

Călin Georgescu a negat că ar fi avut cunoștință despre armele ilegale deținute de apropiații săi. Fostul candidat la președinție susține că cele mai multe dintre acuzațiile aduse apropiaților săi sunt abuzuri.

Întrebat despre legăturile pe care le are cu Horațiu Potra, Georgescu a spus că inițial a negat existența acestora, pentru protecția sa și a lui Potra.

„Prima dată am spus că nu, nu îl cunosc și după aceea, sigur, că datorită situației, am spus că da. Ideea este așa, evident, în primul rând, la solicitarea lui expresă acum ceva timp, evident că și pentru protecția lui și pentru protecția mea, nu puteam să vorbim. La emisiunea dumneavoastră, a doua zi, un domn general, era un om din sistem, a spus foarte clar că așa și trebuia procedat pentru că este vorba despre siguranța unui om și a unei situații, într-o campanie nu foarte simplă. Deci, era firesc să se întâmple așa.”, spune Georgescu la Realitatea Plus.

Georgescu susține că s-a temut pentru viața sa pentru că a primit amenințări cu moartea și de aceea a apelat la militari din Legiunea Străină.

„Eu am încredere în băieții mei, în coordonatorul principal, în militarul din Legiunea Străină, Marian Burcea, care coordonează totul. Dincolo de siguranță, pentru că nu este vorba numai despre siguranță când ai fi potențial atacat, chiar dacă sunt foarte multe amenințări cu moartea pe care le primești, dar este vorba despre organizarea propriu-zisă într-o acțiune, chiar și la un eveniment în regulă, până la capăt. Este firesc pentru că nu poți să te organizezi cu o masă atât de mare de oameni”, a mai spus Georgescu.

Ads

Fostul candidat neagă existența unor comploturi împotriva statului și susține că Potra trebuie să dea explicații dacă ar fi existat probleme legate de deținere ilegală de arme.

„Și acești băieți nu au fost împotriva statului de drept, nu au avut nicio contră împotriva organizării statale, nimeni nu a atacat pe nimeni. Sunt și eu mirat de aceste abuzuri peste abuzuri, în care nu este nicio motivație. Sigur, este clar, atunci când este vorba de deținerea de arme ilegale, sunt total împotrivă și trebuie să dea explicații. Asta este clar. Eu habar nu aveam. Este un om care a fost elogiat, care a dat de muncă la sute de mii de oameni din România”, susține Georgescu.

Potra, căutat de justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a emis, acum patru zile, un mandat de arestare în lipsă pentru Horațiu Potra și pentru doi membri ai familiei sale. Potra este acum căutat de Poliția Română și, potrivit unor surse neoficiale, s-ar afla într-o țară arabă.

Decizia de arestare s-a emis în dosarul privind evenimentele din decembrie 2024, când Potra ar fi planificat violențe în București, nemulțumit de hotărârea luată de CCR de a anula alegerile prezidențiale.

În același dosar, 16 colaboratori ai lui Potra au fost arestați preventiv. De asemenea, doi dintre suspecți au fost plasați în arest la domiciliu. Procurorii îi acuză de tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Potrivit anchetatorilor, s-ar fi urmărit punerea la cale a unor evenimente destabilizatoare, menite să creeze haos și nesiguranță.

Ads