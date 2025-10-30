Călin Georgescu vrea să fie liber. Magistrații iau astăzi o decizie privind contestația depusă în procesul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe

Autor: Daniel Groza
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 08:17
74 citiri
Călin Georgescu vrea să fie liber. Magistrații iau astăzi o decizie privind contestația depusă în procesul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe
Călin Georgescu a contestat decizia controlului judiciar FOTO /Hepta

Magistrații decid astăzi dacă vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe. Apărarea contestă decizia anterioară, susținând că judecătorul nu a adus argumente noi, în timp ce susținătorii fostului candidat s-au adunat din nou în fața Tribunalului București.

Verdictul de astăzi este unul definitiv și ar putea influența parcursul juridic al liderului suveranist.

Judecătoria Sectorului 1 a prelungit marți, 21 octombrie, controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, menținând restricții privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale.

Judecătorii au decis că fostul candidat rămâne sub această măsură și trebuie să se prezinte săptămânal la poliție.

La ieșire din Judecătoria Sectorului 1, Georgescu a dat o declarație confuză.

"Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția și anume legea fără dreptate", a declarat fostul candidat.

Liderul suveranist a depus o contestație, care se judecă astăzi.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni în două dosare penale. În primul dosar, el se află sub control judiciar cu interdicții privind călătoria în străinătate și postările online cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob, pentru care riscă pedeapsa de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă.

Călin Georgescu ajunge din nou în fața polițiștilor. A cerut să-i fie ridicat controlul judiciar prin care are impuse mai multe restricții, inclusiv plecarea din țară
Călin Georgescu ajunge din nou în fața polițiștilor. A cerut să-i fie ridicat controlul judiciar prin care are impuse mai multe restricții, inclusiv plecarea din țară
Călin Georgescu, liderul suveraniștilor, se va prezenta astăzi pentru semnarea controlului judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a decis, marțea trecută, prelungirea măsurii cu încă...
SRI a văzut reţelele care atentau la ordinea constituţională din România, la alegerile din 2024, dezvăluie Nicușor Dan. Ce element esențial nu a fost, însă, anticipat
SRI a văzut reţelele care atentau la ordinea constituţională din România, la alegerile din 2024, dezvăluie Nicușor Dan. Ce element esențial nu a fost, însă, anticipat
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că SRI a cunoscut reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională din România, în perioada alegerilor...
#calin georgescu, #instanta, #proces, #control judiciar , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
DigiSport.ro
Pentru prima data in istorie! Laura candideaza la presedintie, dar vrea sa puna "STOP" alegerilor: "Lipsa de democratie"
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu vrea să fie liber. Magistrații iau astăzi o decizie privind contestația depusă în procesul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe
  2. Oana Gheorghiu va depune astăzi jurământul de vicepremier, după ce președintele Nicușor Dan semnat decretul de numire, în ciuda opoziției PSD
  3. Se înființează o nouă universitate în România. În ce oraș se află
  4. Riscă UDMR să nu mai intre în Parlament? Ce este pragul alternativ și de ce amenință PSD cu eliminarea lui, în contextul discuțiilor pe numărul de parlamentari
  5. E supărat Trump pe România, din cauza Oanei Gheorghiu? Conspirațiile au luat avânt: „Au fost niște greșeli în ultimii ani”
  6. De ce nu are încă Simion candidat la Capitală: „AUR este în acest moment șantajat prin candidatura Ancăi Alexandrescu”
  7. De ce a fost de acord PSD cu organizarea alegerilor de la București pe 7 decembrie. A căzut PNL într-o capcană a social-democraților?
  8. Votul „util” în București s-ar putea să nu funcționeze, de data aceasta: „Zona anti-PSD are suficienți candidați încât să vedem aici o canibalizare”
  9. PSD îl tot atacă pe Ilie Bolojan, dar nimeni nu sare să dea lovitura decisivă. „Cei care îl vor pe Bolojan plecat nu au un plan B”
  10. Cum se traduce propunerea Oanea Gheorghiu ca vicepremier. O încercare disperată de imagine sau un punct tare pentru Bolojan? „Întrebările pe care cei de la guvernare refuză să și le pună”