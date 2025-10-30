Călin Georgescu vrea să fie liber. Magistrații iau astăzi o decizie privind contestația depusă în procesul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe

Magistrații decid astăzi dacă vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe. Apărarea contestă decizia anterioară, susținând că judecătorul nu a adus argumente noi, în timp ce susținătorii fostului candidat s-au adunat din nou în fața Tribunalului București.

Verdictul de astăzi este unul definitiv și ar putea influența parcursul juridic al liderului suveranist.

Judecătoria Sectorului 1 a prelungit marți, 21 octombrie, controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, menținând restricții privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale.

Judecătorii au decis că fostul candidat rămâne sub această măsură și trebuie să se prezinte săptămânal la poliție.

La ieșire din Judecătoria Sectorului 1, Georgescu a dat o declarație confuză.

"Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția și anume legea fără dreptate", a declarat fostul candidat.

Liderul suveranist a depus o contestație, care se judecă astăzi.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni în două dosare penale. În primul dosar, el se află sub control judiciar cu interdicții privind călătoria în străinătate și postările online cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob, pentru care riscă pedeapsa de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă.

