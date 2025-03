Călin Georgescu, prins din nou cu minciuna. Mașinile de lux primite de la Potra nu apar în declarația de avere

Călin Georgescu a declarat că mașina pe care i-a dat-o Horațiu Potra a fost trecută în declarația sa de avere. Declarațiile sunt însă contrazise de propria declarație de avere și de probele strânse în dosarul în care este anchetat.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a recunoscut, într-o emisiune TV, că a primit o mașină de la Horațiu Potra, un Mercedes GLE, și susținea că ar fi trecut-o și în declarația de avere.

„Dacă am folosit-o la început? Da, sigur că da! Am și pus-o în declarația de avere, cred că rămân toți uimiți pentru că este absolut banală, înainte să fie militarii din Legiunea Franceză lângă mine pentru că aveau în momentele acelea contracte în Africa și era firesc să am o mașină sigură pe care o conduceam doar eu”, declara Călin Georgescu.

În declarația de avere completată de Călin Georgescu pe 1.10.2024, la rubrica „Bunuri mobile” menționează că este doar proprietarul unui autovehicul Toyota Yaris, fabricat în 2022, arată însă informațiile verificate de G4Media.ro

Călin Georgescu nu spune adevărul nici când afirmă că ar fi renunțat la Mercedesul GLE pentru că mașina era prea opulentă. Din discuția cu Horațiu Potra interceptată de procurori reiese că Georgescu i-a cerut lui Potra un Mercedes GLE Coupe, dar pentru că modelul nu era disponibil, s-a oferit să îi dea un Mercedes GLE.

„După ce au venit ei, am renunțat la ea și s-a terminat totul. Și am luat tot dintr-un parc auto, similar, a venit domnul Potra cu această mașină, am preluat niște Renault-uri. Pentru că era o mașină opulentă și nu aveam nevoie de așa ceva, mai ales că cei de lângă mine îmi asigurau absolut totul”, susținea Călin Georgescu în emisiunea de la Realitatea TV.

Georgescu ar mai fi folosit și un Mercedes GLE Coupe în campania prezidențială de anul trecut, primit de la un apropiat al lui Horațiu Potra, dar pentru care acesta din urmă plătea o chirie lunară de 16.900 de lei.

Mai mult decât atât, Călin Georgescu ar fi primit diverse sume de bani în numerar fie direct de la Horațiu Potra, fie de la apropiați ai acestuia în locații din București și Ilfov, reiese din probele de la dosar.

