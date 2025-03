Membrii formației FiRMA revin cu un comunicat în care explică de ce i-au luat apărare lui Călin Georgescu. Muzicienii spun că au primit ameninţări "de tip fascist"

Membrii formaţiei FiRMA au explicat într-un comunicat de presă, la două săptămâni de când au publicat un mesaj de susţinere al fostului candidat la alegerile prezidenţiale, de ce au ales să se poziționeze ca susținători ai lui Călin Georgescu. Ca urmare a acestei atitudini, mai multe cluburi din Bucureşti şi din ţară au anulat concertele trupei programate la început de martie.

"Derapajul nemaiîntâlnit al puterniciei prezenţe, manifestat şi prin batjocorirea publică şi execuţia morală a lui Călin Georgescu şi a familiei sale, a rescris într-o notă barbară definiţia drepturilor omului în România", au transmis membrii formaţiei Firma.

La momentul postării mesajului de susținere pentru Georgescu, pagina de Facebook a formației a fost invadată de mesaje. Cei mai mulţi s-au întrebat dacă "este o glumă", subliniind că acest mesaj este "un spectaculos sepuku" pe care şi-l face formaţia. "Nu înţelegeam ce caută aşa o postare la o trupă pe care, scuzele mele, n-o credeam în stare de atâta prostie. Am citit de două ori, am intrat şi pe profil, să fiu sigură că voi sunteţi. Şi da, voi sunteţi. Ce păcat!", a scris Andreea Catrina. "Sper că v-a sabotat careva contul, că alfel mare dezamăgire…păcat!", a scris cineva. "Oare ce crede Ana Blandiana despre asta", a comentat cineva, fpcând referire la albumul „Poezii Alese. Vol I”, pe care se regăseşte „Dacă ne-am ucide unul pe altul” pe versurile marii poete.

Adresându-se "spectatorilor şi trecătorilor, dar mai ales a fanilor dezamăgiţi pentru că suntem alături de un om ale cărui drepturi au fost încălcate flagrant", artiştii s-au declarat "trupă suverană". Ei susţin că "arta nu trebuie amestecată cu politica, dar nici cu o ideologie neomenească".

"Derapajul nemaiîntâlnit al puterniciei prezente, manifestat şi prin batjocorirea publică şi execuţia morală a lui Călin Georgescu şi a familiei sale, a rescris într-o notă barbară definiţia drepturilor omului în România. (Dintre #drepturileomului amintim aici: dreptul la un proces echitabil şi prezumţia de nevinovăţie; interzicerea torturii, a tratamentelor sau pedepselor crude ori degradante; interzicerea arestării sau detenţiei arbitrare; protecţia împotriva ingerinţelor arbitrare în viaţa privată; interzicerea propagandei de război)", au scris cei de la trupa Firma pe Facebook.

Ei spun că prin susţinerea fostului candidat la preşedinţie, "mii de simpatizanţi, angajaţi şi membri ai partidelor cu vederi progresiste au dat năvală în vieţile noastre şi ne-au admonestat, înjurat, calomniat şi ameninţat, atât public, cât şi în privat, pentru exercitarea unui drept garantat de Constituţie. Ne-au fost batjocoriţi părinţii, ţara, munca şi credinţa creştin-ortodoxă. La fel au păţit oameni apropiaţi nouă: colaboratori, patroni de cluburi, radiouri sau cei care vând bilete online".

Muzicienii spun că au primit ameninţări "de tip fascist" "cu review-uri catastrofale servite online de oameni plătiţi, cei mai mulţi manageri din industria muzicală (şi nu numai) se simt nevoiţi să dea înapoi şi să accepte interziceri. Pentru că aşa a fost, este şi va fi în tenis, right? Suntem o trupă suverană, într-adevăr. Suverană pentru că nu am făcut muzică cu şi pentru bani, ci pentru a spune ce avem pe suflet, nelăsând frâiele în mâna orişicui. Am atras atenţia şi asupra ororilor războiului şi am militat întotdeauna pentru pace, căutând cu speranţă tot ce e frumos în lumea mare şi în tainiţele inimilor noastre".

Artiştii au transmis în final: "Arta nu trebuie amestecată cu politica, dar nici cu o ideologie neomenească. Iar când cele două îţi intră cu bocancii în suflet, muzica moare de la sine. Nu mai e nevoie să o mitralieze un pluton inconştient, excitat de execuţie. Mulţumim din sufletele noastre celor care au trecut peste această prigoană naţională şi ne-au îmbrăţişat şi pe noi, fie în gând, fie în persoană. Ne-aţi reamintit că, în mare taină, suntem iubiţi. Retrăim împreună vremuri rele, dar binele va învinge".

FiRMA, trupă românească de rock alternativ, a fost înfiinţată în 2001. A debutat discografic în 2003, cu „La Orbire”, a primit nominalizări la MTV European Music Awards 2004 şi MTV Romanian Music Awards, a devenit primul grup românesc intrat în playlist-ul VH1 Europe, cu videoclipul „Baby is Crying” de la albumul „Exit”. În octombrie 2014, după şapte ani de absenţă, a revenit pe scena muzicală cu un nou „Descântece”. Trupa a concertat la festivaluri precum Shine, Electric Castle, Rock the City şi fEast. A deschis concertul Muse de la Bucureşti din 2016. Cel mai recent material de studio, „Poezii Alese. Vol.1”, al cincilea al trupei, a fost lansat în decembrie 2018. În prezent, FiRMA lucrează la un nou album, care va reuni piesele din spectacolul „Deşteptarea Primăverii”. A cântat în deschidere la Bon Jovi în 2019.

