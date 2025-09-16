Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi orchestrat, împreună cu Horațiu Potra și un grup de mercenari, planuri de destabilizare a României după anularea primului scrutin prezidențial din 2024. Ancheta arată că Georgescu a avut un rol central în mobilizarea și coordonarea membrilor grupului, influențând deciziile și organizând întâlniri conspirative, în timp ce acțiunile sale au fost percepute ca și catalizatoare pentru planurile infracționale, punând în pericol securitatea națională.

Din rechizitoriul procurorilor, reiese că în planul de deplasare spre București al unui grup de 21 de persoane, în decembrie 2024, cu intenția de a declanșa proteste deturnate în acțiuni violente, deși era coordonat de Potra Horațiu, „rolul lui Călin Georgescu a fost esențial în consolidarea hotărârii membrilor și în legitimarea acțiunilor planificate”.

Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, întâlnirea inițială a avut loc la Mediaș, unde s-a stabilit deplasarea cu șapte autoturisme, echipate cu obiecte periculoase – arme albe, bastoane telescopice, spray-uri lacrimogene, două pistoale și peste 60 de materiale pirotehnice profesionale.

„Membrii grupului știau exact motivul deplasării la București și au aderat la o formațiune organizată de tip paramilitar, controlată de Potra Horațiu”, au declarat sursele.

În această schemă, Georgescu ar fi jucat un rol central: „Conduita sa a avut un impact psihologic semnificativ asupra celorlalți participanți, generând un confort psihic și consolidând hotărârea acestora de a participa la activitatea ilicită.”

Surse judiciare spun că acțiunile lui Georgescu au mers dincolo de o simplă adeziune ideologică: „Influența exercitată de acesta a contribuit efectiv la definirea direcției și coeziunii demersului infracțional, poziția sa fiind percepută ca legitimatoare și mobilizatoare.”

"Ce facem, șefu, dacă e așa? Ieșim?"

Un episod concret arată cât de mult depindea grupul de poziționarea publică a acestuia.

„Astfel, în contextul unei discuții inițiate de un membru al grupului cu privire la oportunitatea declanșării unor acțiuni de protest (exprimată prin întrebarea: ‘Ce facem, șefu, dacă e așa? Ieșim?’), inculpatul Potra Horațiu a răspuns că așteaptă să vadă ce declară CG. (referindu-se la inculpatul Georgescu Călin).”, au dezvăluit surse apropiate anchetei. Această relație de subordonare psihologică a fost evidențiată și în alte momente.

„Influența liderului de opinie a condus la o deplasare a centrului decizional de la făptuitorul material către complicele moral”, au explicat anchetatorii. De altfel, potrivit surselor, Georgescu nu s-a limitat la susținere morală: „Încercarea de a atrage un număr cât mai mare de persoane la proteste, în contextul cunoașterii intențiilor radicale ale lui Potra Horațiu, echivalează cu o formă de sprijin indirect, dar esențial, pentru activitatea infracțională.”

Întâlnirea de la Ciolpani

Mai mult, acesta ar fi luat și măsuri logistice.

„Asigurarea locației pentru o întâlnire conspirativă și preocuparea constantă pentru confidențialitatea discuțiilor îl plasează pe Georgescu într-un rol cheie în arhitectura infracțională, organizată în propriul beneficiu.”

Surse judiciare atrag atenția și asupra contextului public: „Declarațiile și informațiile alarmiste lansate de Georgescu, menite să inducă teamă și revoltă, au creat premisele favorabile pentru concretizarea planurilor radicale ale lui Potra Horațiu.”

Concluzia anchetatorilor este că implicarea lui Călin Georgescu nu poate fi minimalizată. „Rolul său a fost unul esențial și catalizator, iar influența sa, recunoscută de ceilalți membri, a legitimat și a consolidat direcția demersului infracțional, punând în pericol securitatea națională.”

Totodată, probele administrate dovedesc că Georgescu a acționat ca un „lider strategic al întâlnirii”, fiind cel care „a inițiat întâlnirea de la Ciolpani și a reunit participanții într-un cadru controlat.”

Surse judiciare mai arată că o martor prezentă la întâlnirea de la Ciolpani a descris o atmosferă tensionată și controlată strict de către Călin Georgescu. Potrivit declarațiilor acesteia, „părea că discuțiile erau conduse de către Georgescu, el fiind cel care i-a convocat pe toți participanții.”

Martora a relatat și detalii legate de comportamentul adoptat de acesta. „În momentul în care a adus ceaiul, Georgescu Călin nu a lăsat-o să toarne în pahare și i-a făcut semn că nu are nevoie de servire. Ulterior, când a întrebat dacă să mai pună lemne pe foc, i-a arătat din nou că nu este nevoie și că poate părăsi încăperea.”

Aceste gesturi, potrivit surselor, „arată clar că discuția avea un caracter confidențial, participanții dorind nu doar să nu fie auziți, ci nici măcar deranjați”. Atmosfera era descrisă ca fiind „extrem de încărcată”, Georgescu manifestând o atitudine dominantă și impunând regulile interacțiunii.

„El a stabilit tăcerea în fața personalului, a dictat desfășurarea evenimentului și a demonstrat o autoritate incontestabilă asupra celorlalți participanți, prezentându-se ca un lider ideologic și strateg”, susțin aceleași surse.

Elementele de conspirație ale întâlnirii sunt reliefate și de comportamentul secret al celor prezenți.

Martora a relatat că „în momentul în care a intrat în încăpere, discuțiile s-au întrerupt brusc, ceea ce indică preocuparea de a ascunde conținutul conversației”. Refuzul de a permite intervenția gazdei în orice fel a fost interpretat de anchetatori ca o dovadă că „întâlnirea avea un caracter strict confidențial, iar orice prezență neautorizată era considerată un risc.”

Totodată, sursele subliniază că „starea de tensiune și control manifestată de Georgescu Călin arată că singurul său scop era agrearea unor direcții de acțiune viitoare, într-un cadru de disciplină și loialitate totală.”

