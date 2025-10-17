Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor cel puțin 13.

Într-o postare pe Facebook, Georgescu a exprimat solidaritate cu victimele și familiile acestora, precum și recunoștință față de echipele de intervenție implicate în operațiunile de salvare.

„Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți.

În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni — frați.

Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață sau pentru a salva vieți. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au decedat și sa-i întărească pe cei răniți și pe cei care slujesc în aceste clipe. Mulțumesc celor care ajută, celor care nu se tem să fie oameni — buni, curați, adevărați.

Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări. Adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie — ci în caracterul colectiv al celor care îl alcătuiesc. Omenia este cea mai adâncă formă de putere, acel „da” rostit vieții și binelui, chiar și în întuneric”, a spus candidatul respins la alegeri.

Călin Georgescu a încheiat mesajul cu un apel la reflecție: „Să nu uităm însă că răul nu vine doar din întâmplare. Când inima se răcește, viața întreagă plătește prețul — iar unii, datori să vegheze, caută acum umbre de vină în locul propriei conștiințe.

Dumnezeu să ajute România, care trăiește prin cei care iubesc, care ajută și care nu-și pierd omenia”.

Explozia din Rahova: trei morți și 13 răniți

Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.

Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.

