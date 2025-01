Ministrul Energiei demontează fake news-urile promovate de Călin Georgescu. "L-aș întreba dacă știe diferența dintre watt și volt, dar răspunsul e evident"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, respinge afirmațiile „călărețului singuratic” Călin Georgescu referitoare la „suveranismul” energetic. Burduja subliniază că, în prezent, centralele eoliene generează 19% din totalul energiei produse în România, deși Georgescu susține, potrivit ministrului, că „moriștile acelea distrug totul în jur prin electromagnetismul lor reptilian”

Într-o postare pe Facebook, intitulată „Romania Suverană: cine vrea să depindem de alţii?”, Sebastian Burduja afirmă că i se pare „culmea culmilor că marele plan de ţară al călăreţului singuratic se numeşte «hrană, apă, energie»”, adăugând că despre hrană şi apă nu comentează, dar despre energie „e interesant să vedem ce spune cel care e mereu votat «masiv»”. „De ce masiv? Habar nu am, am observat ca aşa comentează armatele de trolli «masive»”, completează Burduja.

„Călin Georgescu ne spune că nu se produce energie în centralele eoliene, dar şi acum - fix acum - 19% din tot ce producem vine de la “moriştile” alea care, chipurile, distrug totul în jur cu electromagnetismul lor reptilian. Ne spune şi că vindem lacurile ţării străinilor, deşi nu există nicio iniţiativă în acest sens - zero - şi asta e interzis de Constituţia României. Sau că facem bişniţă cu gazul românesc, chipurile îl dăm gratis peste Prut şi îl importăm scump de la ucraineni, deşi nu importăm nicio moleculă de gaz din Ucraina. L-aş întreba pe domnul cu pricina dacă ştie diferenţa dintre watt şi volt, dar răspunsul e evident, având în vedere nivelul ideilor pe care le debitează. Sincer, aceste afirmaţii sunt atât de ridicole, încât nu ar merita nicio atenţie. Dar problema cu energia este că domeniul e foarte tehnic, iar lucrurile pot fi greu de explicat”, afirmă Burduja.

Acesta explică faptul că în energie suveranism înseamnă să nu depindem de alţii, să fim “prin noi înşine”.

„Şi asta îmi doresc şi eu. De aceea, am lansat cel mai ambiţios program de investiţii în sectorul energetic românesc din ultimii 34 de ani, cu 14 miliarde de euro atrase de echipa mea şi peste 17.000MW în diverse faze: 10.000MW solar şi eolian, 2200MW nuclear, 3500MW gaz, 1000MW stocare, 500MW hidro. Anul acesta, vizăm peste 2500MW în centrale noi, după recordul de 1200MW de anul trecut. Practic, dacă o ţinem pe calea asta, România îşi va dubla capacitatea de producţie până în 2032, şi va avea energie mult mai sigură şi facturi mult mai mici pentru români şi pentru companiile româneşti. În plus, pe mandatul meu, nu am închis niciun grup pe cărbune, ba chiar am finalizat Grupul V Rovinari, după 10 ani de blocaje, şi am salvat Complexul Energetic Valea Jiului”, explică Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei spune că „suveranistul” Georgescu propune, în loc să exploateze gazele din Neptun Deep, România să ia „gaz ieftin de la ruşi”.

„Deci să devenim dependenţi de ei, să fim la mâna lor şi să ne trezim că închid robinetul când ne e lumea mai dragă şi când e iarna mai friguroasă. Exact cum le fac celor din Transnistria acum. Dacă asta înseamnă suveranism…nu, mulţumesc”, afirmă Burduja.

Demnitarul român mai spune că investiţiile lansate de Ministerul Energiei sunt finanţate, în mare măsură, din fonduri europene, fiind „investiţii private imense”, cum este centrala pe gaz de la Mintia de 1750MW, demarată în 2022, care va fi cea mai mare din Europa.

„Investiţie 100% privată, pentru că statul nu trebuie să fie în tot şi în toate (ştim cum e asta din anii de beznă totalitară), ci trebuie să stimuleze investiţiile private, în interesul românilor. Dacă ştii să reprezinţi România, dacă munceşti şi performezi, faci România puternică în Europa şi în NATO. Altfel, eşti doar un populist cu idei puţine, fixe şi proaste”, crede Burduja.

Ministrul Energiei consideră că România îşi „joacă” anul acesta viitorul.

„Est sau Vest? Dependenţă sau independenţă? Să depindem noi de alţii sau să depindă alţii de noi? Ce vom răspunde? Adevărul este că România e pe drumul cel bun pentru a avea energie suficientă şi suficient de ieftină, atât pentru ce ne trebuie nouă, dar şi pentru a exporta şi peste Prut şi în Europa. Asta îi deranjează pe mulţi, dar este calea corectă”, încheie Sebastian Burduja.

