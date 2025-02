„Ar trebui interzis Călin Georgescu?". Reacția lui Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă probele care există acum în spaţiul public sunt suficiente pentru a-l elimina pe Călin Georgescu din cursa prezidenţială prin decizia CCR.

„E o decizie care aparţine CCR-ului şi nu vreau să mă pronunţ, pentru că e o diferenţă între pe ce s-au anulat şi pe ce poate să anuleze Curtea Constituţională o candidatură. Pentru că s-a anulat pe o suspiciune de interferenţă străină şi pe o suspiciune de favorizare a unui candidat, deci de dezechilibru între candidaţi în procesul electoral şi asta e o chestiune foarte serioasă. Pe de altă parte, Curtea Constituţională se pronunţă pe compatibilitatea cu Constituţia. În cazul Şoşoacă a spus că prin declaraţiile sale era incompatibilă cu Constituţia. Şi aici urmează o evaluare similară pentru Călin Georgescu”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă se aşteaptă ca Diana Şoşoacă şi Călin Georgescu să fie eliminaţi din cursa electorală, Nicuşor Dan a răspuns:

„Pe Diana Şoşoacă, în opinia mea, Curtea trebuie să fie consecventă şi să o elimine din cursa electorală. Pe Călin Georgescu nu mă pronunţ. E o similaritate între ce a spus fiecare dintre ei şi aici din nou e o discuţie. În opinia mea, decizia Curţii Constituţionale pe doamna Şoşoacă a fost corectă juridic, numai că, pentru că s-a bazat pe nişte legi în vigoare în România, numai că asta e periculos în opinia mea pentru democraţie ca nişte oameni, nouă oameni, să poată să decidă cine candidează sau cine nu”.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă îl doreşte pe Călin Georgescu în cursa prezidenţială sau dacă vrea o confruntare directă cu acesta.

„Nu mi-am pus întrebarea în sensul ăsta, mai ales că e ceva ce eu nu pot să influenţez. (...) Fără discuţie, o dezbatere cu candidaţii relevanţi e obligatorie. (...) Păi, domnul Georgescu este relevant prin prisma faptului că are cam 40% în sondaje, deci este un candidat relevant. Şi domnul Crin Antonescu este un candidat relevant pentru că are în spate nişte partide care fac împreună majoritatea în Parlament”, a afirmat primarul Capitalei.

Nicușor Dan, atac la adresa lui Călin Georgescu: „Românii s-au săturat de politicieni şi de oratorie"

Nicuşor Dan a fost întrebat dacă îl sperie o confruntare cu un politician lăudat pentru retorica şi oratoria sa.

„Eu cred că românii s-au săturat de politicieni şi de oratorie şi cred că se uită la soluţii pentru viaţa lor, pentru direcţia în care merge societatea şi cred că ei se vor uita cu atenţie la ce au făcut oamenii în viaţa lor, în viaţa lor profesională. Aşa cred eu”, a mai declarat Nicuşor Dan.

El a încercat să explice de ce este perceput ca un candidat antisistem Călin Georgescu deşi el a lucrat în ministere.

„Aici este un fenomen, pentru că nemulţumirea oamenilor faţă de clasa politică e veche şi într-adevăr ea a tot crescut însă până la Călin Georgescu, oamenii, în opinia mea, oamenii revoltaţi, nu au avut senzaţia că clasa politică de la putere, şi vorbim aici PSD-PNL, poate să fie învinsă. Şi a venit un independent de care oamenii în momentul ăla nu s-au informat şi-a făcut o campanie foarte, foarte agresivă şi inteligentă tehnologic pe TikTok în special şi oamenii au fost mulţumiţi. Aşa interpretez eu, au fost mulţumiţi că acest Călin Georgescu dă o palmă sistemului. Şi în sfârşit reuşeau ceea ce şi-au dorit de mult. Cam ăsta este, în opinia mea, fenomenul”, a declarat Nicuşor Dan.

Şi el se consideră „într-o oarecare măsură” un politician anti-sistem.

„Într-o oarecare măsură, da, dar am fost primarul Capitalei, asta înseamnă că am exercitat o funcţie publică, am fost în dialog cu celelalte autorităţi, nu o să neg lucrul ăsta. Însă am în spate o activitate în care am dat statul în judecată de câteva sute de ori. Am încercat din poziţia mea care s-a văzut mai mult atunci decât acum, să contest modul în care funcţionează defectuos statul, să repar ilegalităţi. Am făcut asta şi din poziţia de primar, în contradicţie cu, de exemplu, Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu prefectul şi cu alte autorităţi, numai că din poziţia de primar s-au văzut mai mult kilometri de linie de tramvai şi toate astea”, a explicat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan s-a referit şi la proporţia dintre procesele pierdute sau câştigate cu statul.

„Destul de puţine pierdute şi alea pierdute mai mult pe chestiuni procedurale”, a explicat edilul.

