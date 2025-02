Călin Georgescu face noi declarații despre conducta de apă care va salva România: "Ar însemna venituri de 10 miliarde de euro anual"

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit din nou despre potențialul economic al apei din România și despre planul său de a transforma țara într-un jucător strategic pe piața internațională.

„Un singur exemplu aș putea da: apa. Nu mă întorc la subiectul respectiv, dau doar un exemplu despre ce înseamnă business real”, a declarat Georgescu, într-o emisiune la Realitatea Plus, sugerând că România ar putea valorifica resursele sale naturale pentru a obține venituri semnificative.

Acesta a explicat că România deține 60-65% din sursele de apă din Europa și că ar putea obține venituri importante din vânzarea apei, evitând astfel necesitatea de a se împrumuta la dobânzi considerabile.

„Noi avem surse de apă, inclusiv ape minerale, iar din toate resursele existente în Europa, 60-65% se află la noi. Piața mondială a apei este evaluată la aproximativ 300 de miliarde de euro în prezent, dintre care patru mari companii – Nestlé, Pepsi, Coca-Cola și Danone – controlează aproximativ 55%. În România, consumăm doar 6,5 miliarde de metri cubi de apă anual, dar avem un potențial de 40 de miliarde.

Înainte de 1989, când sistemele de irigații funcționau în agricultură și industrie, consumam aproximativ 24 de miliarde. Diferența dintre consumul actual de 6,5 miliarde și potențialul de 40 de miliarde ne oferă un avantaj considerabil. Mai ales că, în prezent, Grecia este într-o situație critică: fermierii greci aveau un acord cu Bulgaria pentru furnizarea de apă, dar acesta a expirat recent. Acum, acești fermieri sunt disperați, deoarece, fără apă, agricultura greacă este grav afectată.

Toată lumea are nevoie de apă. Noi am putea furniza cel puțin 20 de miliarde de metri cubi din totalul de 40 de miliarde. În prezent, desalinizarea unui metru cub de apă costă între 1 și 4 euro. Noi am putea vinde un metru cub cu doar 0,5 euro, ceea ce ar însemna venituri de 10 miliarde de euro anual, doar din vânzarea apei. Acesta este un exemplu clar de unde ar putea veni banii. Banii nu trebuie să vină doar din împrumuturi”, a explicat Georgescu.

