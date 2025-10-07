E sau nu Călin Georgescu ”omul rușilor”? „Cineva cu o carismă semi-mesianică. Dă ochii peste cap și îți prostește aproape 40% din populație”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat recent că „Georgescu nu este omul rușilor”, calificând anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut drept „o afacere dâmbovițeană, cea mai spectaculoasă mizerie politică”. Declarația sa vine în contextul în care autoritățile române au transmis partenerilor europeni „raportul Călin Georgescu”, prezentat de președintele Nicușor Dan liderilor UE la Copenhaga.

Potrivit acestui document, România s-a confruntat cu o amplă operațiune de război informațional orchestrat de Rusia, ce ar fi vizat destabilizarea scenei politice interne și ar fi influențat chiar anularea scrutinului prezidențial.

Consultantul politic Radu Magdin, analist și CEO al Smartlink Communications, a realizat pentru Ziare.com o analiză în care indică vulnerabilitățile societății noastre în fața propagandei, a lipsei de educație politică și a modului în care narativele conspiraționiste continuă să modeleze percepția publică.

„Plătim un preț pentru „succesul” România educată”

Analistul Radu Magdin explică faptul că deficitul de învățăminte civice și politice permite propagandei să se insinueze ușor în spațiul public, iar liderii politici preferă să se plângă de influențele externe în loc să investească în formarea electoratului.

Expertul consideră că societatea plătește prețul eșecului proiectului „România Educată”, iar partidele ar trebui să își perfecționeze comunicatorii publici.

„Sigur că pot exista suprapuneri între o operațiune internă și o operațiune externă. Din această perspectivă, este trist pentru România că foarte puțini dintre oamenii noștri politici sunt gata să contribuie la educarea românilor și poate din cauză că nici ei poate nu sunt foarte educați sau poate că nu-și fac timp pentru acest lucru și nu consideră că este necesar să educe și după aceea doar se vaită de propaganda rusă sau de faptul că ți-a apărut cineva cu carismă semi-mesianică, care dă ochii peste cap și îți prostește aproape 40% din populație.

Deci, din această perspectivă, plătim un preț în momentul de față pentru „succesul” României educate și cred că trebuie să existe o mobilizare mult mai puternică la nivelul partidelor, atât pentru perfecționarea comunicatorilor lor publici, cei care sunt în avangarda războaielor culturale pe care le purtăm acum în România și a dezbaterilor în interes național, în arena publică”, a expus Radu Magdin pentru Ziare.com.

„România nu s-a vindecat de teoriile conspirației”

Radu Magdin este de părere că societatea de la noi este încă extrem de vulnerabilă la manipulare și la narațiuni conspiraționiste. Totuși, spune analistul, narativele folosite de Georgescu - legate de „România-colonie”, „leadershipul slab” sau „aservirea față de străini” - fac parte dintr-un discurs conspiraționist sedimentat în ultimul deceniu, amplificat de criza COVID-19 și de războiul informațional purtat de Rusia în regiune.

„Din această perspectivă, se poate face mult mai mult. Este mai puțin relevant din punctul meu de vedere, cine copiază pe cine, dacă Georgescu a copiat narative care deja, din păcate, par a se împământeni într-o parte din populație prin repetiție specifică propagandei. Toate aceste elemente legate de narative care, în sens larg, merg în zona de colonia România, de leadership slab românesc, de aservire față de alții și de leadership slab, aceste narative au picurat în urechile românilor încă dinainte de Covid, accelerându-se ulterior.

Rămâne văzut ce vor spune autoritățile noastre mai mult decât ceea ce am văzut până în momentul de față legat de legăturile externe ale candidatului Georgescu. Cert este că, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt mai simple decât par. Omul acesta a avut o finanțare ilegală și asta este o problemă fundamentală de care noi nu am mai vorbit ulterior în campanie.

Am mers mai mult pe dimensiunea geopolitică și mai puțin pe încălcarea legilor electorale, motiv suficient pentru sancțiuni ulterior. Noi, din păcate, nu ne-am vindecat de teoria conspirației și este foarte ușor într-un mediu care nu este vindecat, ci trăiește din teoriile conspirației și înflorește din teoriile conspirației în ultimii ani, este foarte ușor să vii să spui că e o unitate internă sau e o unitate externă și lumea să creadă aceste lucruri. Noi trebuie să ne profesionalizăm din respect pentru țară, din respect pentru cetățeni și trebuie să venim cu informații viabile întotdeauna în spațiul public”, a spus Radu Magdin pentru Ziare.com.

Tensiune între generațiile care au condus România

Radu Magdin observă o fractură între generațiile care au deținut puterea în ultimele trei decenii. O parte dintre cei care au dominat scena politică și economică în anii ’90 și 2000 manifestă frustrări față de noua generație de lideri.

„Ceea ce poate fi cu siguranță spus în momentul de față este că o parte dintre cei care au avut succes în anii '90 și 2000, primul val, să spunem așa, de câștigători ai tranziției au un anumit grad, că vorbim de oameni de afaceri sau că vorbim de o parte din cei care s-au pensionat din zona de sistem, o parte dintre ei s-ar părea că au acumulat o serie de frustrări legate de noua generație care a venit la putere ulterior. O parte dintre ei făcând afaceri cu multinaționalele, o parte lucrând foarte mult cu Occidentul și avem o oarecare tensiune într-o generație care a fost la putere chiar și în context democratic, care a fost la putere până la momentul aderării noastre la NATO și la UE și generația care ulterior este văzută ca fiind dominantă în plan politic, economic și de intelligence”, a menționat Radu Magdin în analiza sa pentru Ziare.com.

