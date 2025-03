Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, supranumit ”Oracolul din Bălcești”, a comentat situația creată după ce lui Călin Georgescu i-a fost invalidată candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai.

Astfel, la emisiunea ”Don Mitică” de la Fanatik.ro, Dumitru Dragomir a aflat de la moderatorul Horia Ivanovici numele unui posibil înlocuitor al lui Călin Georgescu.

Este vorba despre Dan Dungaciu (56 de ani), un cunoscut sociolog și geopolitician român, care este și profesor universitar la Catedra de Sociologie a Universității din București.

”E un profesor deștept. Nu are timp, nici măcar să strângă semnături până sâmbătă nu poate”, a comentat Dumitru Dragomir.

”Eu cam știu tot ce se întâmplă în țara asta. Este un tip foarte deștept, dar nu are experiență politică. Experiență politică are doar Crin Antonescu. Forță are și Nicușor”, a completat Mitică Dragomir.

”Dacă ar fi să bage pe cineva să încurce pe toată lumea, ar fi Anca Alexandrescu (n.r. jurnalistă Realitatea Plus). Dacă luau semnăturile și o băgau pe doamna Cristela, se bătea cu toți. Dacă o băgau pe Anca Alexandrescu se bătea cu toți”, a mai spus Dragomir.

