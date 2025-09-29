Palmă dureroasă primită de Simion de la Călin Georgescu. Fostul candidat la președinția României nu-l consideră partenerul său pe liderul AUR. "Protejat. Eu așa am spus"

Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, a vorbit luni seară, 29 septembrie, despre relația sa cu liderul AUR, George Simion.

Georgescu a afirmat că Simion nu i-a fost niciodată partener.

"Protejat. Eu așa am spus. George Simion a fost doar protejatul meu. Îmi mențin părerea și acum", a declarat fostul prezidențiabil în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, scrie gândul.ro.

Călin Georgescu a comentat și acuzațiile de extremism aduse partidului condus de George Simion.

"Sunt acuzați cei din partidul AUR că sunt extremiști. Nu sunt extremiști, sunt suveraniști și sigur că nu le convine multora acest lucru. Evident că partidul AUR are nevoie de mai multă ordine și mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent, consecvent și să facă mult mai multe lucruri pentru națiunea română.

Iar George Simion categoric s-a maturizat mult. Mai are însă multe de făcut, mai ales cu el însuși. Cu siguranță, în viitor, lucrurile se vor dezvolta mult mai bine. Partidul AUR va fi categoric pe primul loc. Nu știu cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mult mai sus, poate chiar la 50%", a spus el.

Georgescu a mai vorbit la Marius Tucă Show și despre perspectiva unui partid social-democrat reformist.

"Pe de altă parte, un partid social-democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei țări. Partea esențială care ar trebui să ne preocupe pe toți este că nemulțumirea de astăzi a poporului român a ajuns la 70%."

