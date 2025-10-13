Partenerul lui Călin Georgescu, fost membru al serviciului de informații al Armatei, plătit de instituțiile statului pentru formarea de experți blockchain

Bogdan Vacustă, fost membru al serviciului de informații al Armatei, conduce asociația Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), care organizează cursuri și forumuri împreună cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (ICI București), sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Vacustă colaborează cu ICI București pentru formarea experților în blockchain. El dezvoltă programe și platforme de analiză a tranzacțiilor financiare pentru a ajuta autoritățile române să identifice activitățile ilicite și să asigure conformitatea financiar-bancară.

Ministerul Apărării a transmis la finalul anului 2024 pentru Digi24.ro că Bogdan Vacustă a lucrat în structurile serviciului de informații al Armatei (Direcția Generală de Informații a Apărării) între 2002 și 2015. În 2023 și 2024, Vacustă apărea drept consultant al Băncii Naționale a României, iar în trecut a participat la conferințe în Federația Rusă. Este același Bogdan Vacustă care a fondat, alături de Călin Georgescu, Asociația Pământul Strămoșesc, dizolvată între timp.

El a apărut alături de fostul candidat la prezidențiale în mai multe fotografii, în timpul campaniei electorale.

Cu ce se ocupă BIPA, asociația lui Vascută

BIPA a fost fondată în anul 2024 de Vacustă, alături de alți doi colaboratori, iar din 2025 a început să organizeze un Forum în cadrul unui Summit organizat de ICI București. Forumul „Blockchain Intelligence” a avut loc pe 10 aprilie și s-a desfășurat în cadrul Digital Innovation Summit Bucharest (8-11 aprilie, la Palatul Parlamentului).

Evenimentul a fost prezentat pe site-ul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, care a subliniat că forumul a fost organizat de ICI București alături de asociația lui Vacustă.

„Discuțiile se vor axa pe modalitățile de a realiza trasabilitatea tranzacțiilor pe blockchain, ce tipuri de instrumente pot fi folosite pentru a asigura conformitatea financiar-bancară, dar și pe modul în care procedurile de „blockchain intelligence” pot fi folosite de autorități pentru a investiga activitățile ilicite și a combate infracțiunile financiare”, era prezentarea ICI București asupra forumului organizat cu asociația lui Vacustă.

Pe lângă acest eveniment, mai mulți membri din asociația lui Vacustă organizează, sub umbrela ICI București, cursuri specifice pentru „persoanele fără pregătire și experiență tehnică, care doresc să înțeleagă fundamentele tehnologiei Blockchain, precum și rolul criptoactivelor în transformarea digitală a economiei”.

Cursul este format din cinci module, iar la final participanții primesc un Certificat de Absolvire eliberat de ICI București și apartenența automată la BIPA, asociația lui Vacustă. „ICI București și Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA - n.r. Asociația lui Vacustă) au inițiat demersurile formale pentru includerea ocupației de „analist blockchain” atât în clasificarea ocupațiilor din România, cât și la nivel european”, se mai arată în descrierea cursurilor.

Potrivit descrierii de pe site-ul oficial al BIPA, Bogdan Vacustă are peste 20 de ani de experiență în „informații, audit și investigații, iar acum este consultant strategic pe cripto-active la Banca Națională a României”. „Bogdan are o experiență bogată ca investigator, în special în ceea ce privește tranzacțiile blockchain”, se mai arată în descrierea de pe site-ul oficial al BIPA.

Partener cu Călin Georgescu

Revenind la relația lui Bogdan Vacustă cu Călin Georgescu, reamintim că cei doi au fondat împreună o asociație numită după o revistă legionară care a circulat în perioada interbelică - Pâmântul Strămoșesc, desființată între timp.

Această asociație avea, ca principal obiectiv, „diseminarea cunoștințelor legate de modelele social-economice alternative” (cum ar fi blockchain).

În același timp, asociația promova programul „Apă. Hrană. Energie” și vindea hanorace cu teme tradiționale de peste 700 de lei. Asociația a fost dizolvată între timp. În campania lui Călin Georgescu (care spunea oficial că a cheltuit 0 lei) au existat și plăți cu criptomonede descoperite de anchetatori.

Este vorba de Bogdan Peșchir, acuzat că a finanțat ilegal campania prin mecanismul de donații al platformei TikTok. În urma perchezițiilor de la locuința acestuia, anchetatorii au descoperit că deținea criptomonede în valoare de 7 milioane de dolari, pe care le-au confiscat.

