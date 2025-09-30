Călin Georgescu se plânge că l-au trădat apropiații. "Dacă m-a durut? Nu. M-a bucurat. Era musai să se întâmple"

Călin Georgescu se plânge că l-au trădat apropiații. "Dacă m-a durut? Nu. M-a bucurat. Era musai să se întâmple"
Călin Georgescu spune că a fost trădat. El susține că printre trădători se află și persoane foarte apropiate, însă afirmă că aceste experiențe l-au "întărit"

Georgescu a vorbit, în cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, despre experiențele din ultima perioadă, inclusiv despre trădările suferite din partea unor persoane apropiate.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale spune că a fost o lecție pentru el.

„Aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit. Este foarte frumos când se curăță lucrurile în jurul tău și ai doar o mână de prieteni sau o mână de viteji, în cazul meu, de care sunt foarte onorat și foarte mândru.” Întrebat dacă printre cei care l-au trădat se află și persoane apropiate, Georgescu a răspuns: „Oameni foarte apropiați.”

Referitor la impactul acestor trădări, el a declarat: „Dacă m-a durut? Nu. M-a bucurat. (…) Era musai să se întâmple. Pentru întreaga societate română. E foarte important ce s-a întâmplat.”

