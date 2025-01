Călin Georgescu a găsit o instituție internațională la care nu făcuse plângere. Zice că nu și-a făcut campanie cu bani ascunși și că este "singurul candidat care poate reface statul de drept"

Călin Georgescu a găsit o instituție internațională la care nu făcuse plângere pentru anularea alegerilor prezidențiale și a corectat „scăparea”. Politicianul extremist, cu un trecut dubios, s-a adresa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și a spus că el este singurul candidat care are puterea să refacă statul de drept în România. De asemenea, consideră că rivalii lui sunt pro-europeni falși, care lucrează pentru globaliști.

„În România, alegerile au fost anulate. De ce? Pentru că ascuns sub un slogan pro-european se afla sistemul politic corupt din România, cu legături la cele mai înalte niveluri ale UE. Dar cine sunt acești falși pro-europeni? Cei care au călcat în picioare valorile europene pe care pretindeau că le apără. Corupția deghizată în fals europenism a lucrat de fapt în umbră împotriva valorilor europene și democratice, atacând astfel întreaga lume democratică sub ordinele agendelor globaliste-Soros. Având în vedere că am fost singurul candidat care a ajuns la toate instituțiile europene cu puterea de a restabili echilibrul statului de drept” a scris Călin Georgescu pe contul său de Twitter.

Candidatul pro-rus a zis din nou că nu cheltuit bani în campania electorală, nici „albi”, nici „negri”.

„Nu am pretins niciun euro de la bugetul de stat pentru campania mea și totuși sunt acuzat că am avut fonduri ascunse. Hilar! Așadar, am raportat chestiunea la toate instanțele europene pentru fraudă electorală, în timp ce celelalte partide au decontat aproape 200 de milioane de euro din bugetul de stat falimentar.

Aceștia sunt așa-zișii pro-europeni din România? Au luat banii și nici nu au depus plângere privind anularea abuzivă a alegerilor. Bineînțeles, pentru că ei au preferat mita decât adevărul” a continuat Georgescu, pe contul său de Twitter cu 45 de mii de urmăritori.

În același mesaj, a anunțat că a făcut plângere unei instituții internaționale care îi scăpase, anume Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

„Atunci, aș prefera să fiu pro-român, dar unul care este atașat de democrație și de valorile europene pe care le-a îmbrățișat țara noastră – valori care speram că vor aduce bunăstare economică și socială în această comunitate unită. Cred în justiția europeană, motiv pentru care astăzi am luat legătura cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și știu că un răspuns va veni foarte curând. De asemenea, cred că o crimă împotriva democrației este o crimă împotriva umanității, motiv pentru care adevărata dreptate va veni de la Haga! Să fim pro-europeni în realitate, nu doar în teorie!” a concluzionat Călin Georgescu.

