Reacția unui cunoscut profesor după audierea lui Andrei Caramitru: ”Nu m-ar mira să primesc și eu o astfel de plângere. Și voi toți cei care ați îndrăznit să nu tăceți”

Cristian Păun, profesor de economie la Academia de Științe Economice (ASE) din București, a reacționat marți, 25 februarie, la anunțul privind audierea lui Andrei Caramitru în urma unei postări pe Facebook.

Andrei Caramitru a anunțat că audierile au avut loc în urma unei plângeri depuse de Călin Georgescu.

Profesorul de economie a criticat ferm acțiunea ”promptă” a polițiștilor față de ”un delict inexistent.”

”Deci ”l-au săltat cu duba” pe Andrei Caramitru. La o plângere făcută de Călin Georgescu, poliția s-a sesizat prompt. Pentru un delict inexistent, libertatea de exprimare fiind garantată prin Constituția României. În contextul în care pe Internet circulă tot felul de liste, amenințările curg pe bandă rulantă din cealaltă tabără, când suntem toți cu ochii pe instituțiile cheie din statul român, apare duba și începe să îi salte pe cei care nu tac.

Poliția ar trebui să ne protejeze împotriva unor astfel de abuzuri. Ar trebui să claseze instantaneu astfel de plângeri. Nici măcar nu ar trebui să le dea curs. Să îl deranjeze pe om de acasă, să pună presiune pe el. Ancheta poliției ar trebui să fie scurtă și să se încheie cu NUP din momentul în care cel care a făcut plângerea a ieșit din birou”, a scris Cristian Păun pe Facebook.

Profesorul a adăugat că nu l-ar mira să primească și el o plângere asemănătoare, continuând să critice instituțiile statului care nu pun presiune pe cei care încalcă cu adevărat legea.

Ads

”Și voi toți cei care ați îndrăznit să nu tăceți, să explicați pericolele care ne pasc. Am spus mereu, am ajuns în această situație pentru că instituțiile statului refuză să își facă treaba, să aplice legea. De la CNA până la serviciile secrete, toți închid ochii, tac complice și nu pun presiune pe cei care sistematic încalcă legea, acționează la limita legii și a bunului simț, se comportă ca niște derbedei sau bătăuși”, a mai scris Cristian Păun.

Profesorul de economie a adăugat că ”ar trebui să învățăm ceva din istoria recentă”, subliniind că tăcerea instituțiilor nu a dus la ceva bun niciodată.

”Mulți tratează cu neseriozitate subiectul. Las că nu mi se întâmplă mie. Nu sunt eu vizat. Nu mă afectează direct. Nu are de ce să îmi pese. Nu am de ce să mă implic. Nu am de ce să iau atitudine. Nici măcar nu merg la vot, nu am cu cine vota...

Abia acum înțeleg vorbele lui Camil Petrescu (fiul) care îmi repeta obsesiv atunci când ne întâlneam: ”libertatea de exprimare este sfântă, Cristi!”. Abia acum înțeleg...

Apă, paie și... bătaie! Și... ”Marș”!”, a mai scris Păun.

Ads