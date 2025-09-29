A plecat, dar parcă s-ar întoarce. Călin Georgescu are planuri mari dacă revine în politică. "Facem leul egal cu lira sterlină"

După ce Curtea Constituțională i-a respins candidatura la prezidențialele din luna mai, Călin Georgescu anunțase că își „încheie implicarea activă în procesul politic” și că va rămâne doar un „observator pasiv”.

Luni seară, 29 septembrie, la Marius Tucă Show, fostul prezidențiabil a revenit, se pare, asupra deciziei de retragere.

"Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi. Nu există altă cale", a spus Georgescu, evidențiind faptul că absența sa de pe eșichierul politic a fost doar o etapă de reflecție și de repoziționare.

"Nu m-am uitat cu ură înainte la adversari, ci înapoi cu iubire la poporul român care suferă. Această suferință te întristează, dar te și mobilizează. Suferința este maximă a acestui popor, pe toate palierele, nemaivorbind de cei care au îndrăznit, care nu ar fi crezut că poporul român ar fi vrut să conducă această țară. Dumnezeu trebuie să conducă această țară", a mai spus Georgescu.

La un moment dat, fostul candidat la prezidențiale a amenințat, parcă, voalat cu proteste.

"Nu știi niciodată cum va reacționa un popor la disperare. Cert este un lucru, eu din punctul meu de vedere, spun, este loc pentru toată lumea, poate să fie bine pentru toată lumea, iar dușmanul nu este aici. Este în exterior, este foarte puternic, foarte bine instruit, care s-a relocalizat datorită mișcării președintelui Trump în Europa.

România, prin luciditate, profesionalism, patrioții care sunt în sistem și în toate partidele, chiar dacă putem să vedem zona extremistă de la conducere, poate și acolo sunt patrioți, este bine să se înțeleagă că această conștientizare a vieții fiecăruia dintre noi ne poate duce la libertatea pe care ne-am dorit-o din 1990 cu mare acuitate".

Facem leul egal cu lira sterlină

După ce a declarat că ar fi vrut o economie a prosperității, nu una de ghetou, jocuri de noroc, cămătari, bancheri, droguri și deznădejde, fostul prezidențiabil a punctat și ce ar face el pentru ca românii să o ducă bine.

"Jaful se încheie în momentul reromânizării capitalului. Resursele toate îți aparțin, iar o strategie pe care este bine să o ai în inima ta, sunt cinci puncte. Am învățat asta de la maestrul Mircea Malița de la Saburo Okita, care a făcut toată strategia Japoniei pe o pagină.

Numărul unu: legi simple, pe înțelesul tuturor.

Doi: funcționari bine instruiți, capabili să pună în practică.

Trei: taxe și impozite mici, ca țara să se dezvolte.

Patru: o monedă sigură și stabilă, leul egal cu lira sterlină.

Cinci: o țară curată și îngrijită.

Pentru asta e nevoie să ai această strategie în inimă, deci să ai un plan, ăsta este planul, ei nu au niciun plan după șase luni de zile, și autoritatea care să pună în practică acest lucru. Nu poți prin austeritate să dezvolți o țară, te gândești că cineva se revoltă pe o țară care și-a dorit libertatea. Nu a putut să o ia în 1990, a dorit să o ia anul trecut și își dorește în continuare.", a conchis Georgescu.

