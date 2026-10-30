Site-ul care îl dădea favorit pe Călin Georgescu în cursa prezidențială a fost spart. Pierderi de milioane de dolari

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 12:34
581 citiri
Site-ul care îl dădea favorit pe Călin Georgescu în cursa prezidențială a fost spart. Pierderi de milioane de dolari
Călin Georgescu, reținut FOTO Hepta

Polymarket a suspendat temporar tranzacționarea pe platforma sa internațională după ce mai mulți utilizatori au raportat retrageri neautorizate din portofelele digitale. Compania spune că problema a pornit de la compromiterea unui furnizor extern de date și că versiunea destinată pieței din Statele Unite nu a fost afectată.

Atacul a dus la pierderi importante pentru unii utilizatori. O analiză a datelor publice realizată de Betting Intelligence și Polysights arată că un singur cont ar fi retras joi cel puțin 2,7 milioane de dolari și ar fi transferat fondurile către 710 portofele digitale diferite. Polymarket nu a precizat câți utilizatori au fost afectați în total.

Amintim că Polymarket îl dădea favorit pe Călin Georgescu în cursa prezidențială, cu 39%, înainte să fie scos din cursa pentru Cotroceni.

Compania promite să restituie banii

După apariția incidentului, platforma internațională a fost oprită temporar, iar compania a anunțat ulterior că problema a fost remediată. Tranzacționarea a fost reluată la ora 15:00, ora coastei de est a SUA.

Polymarket le-a transmis utilizatorilor pe Discord că persoanele cărora le-au fost retrase sume mai mici de 10.000 de dolari ar urma să primească banii înapoi până pe 30 octombrie.

Pentru sumele mai mari, utilizatorii vor trebui să semneze un document de răspundere înainte de rambursare. Compania a anunțat și autoritățile în legătură cu incidentul.

Potrivit unei surse citate de CNBC, atacul ar fi vizat DebugBear, o platformă folosită pentru monitorizarea performanței site-urilor. DebugBear a confirmat separat că a fost afectată de un incident de securitate.

Polymarket nu a făcut public numele furnizorului compromis, însă sursa citată susține că autoritățile din Regatul Unit au fost sesizate deoarece DebugBear are sediul acolo.

Site-ul a fost restricționat de ONJN

ONJN a blocat recent accesul pe site-ul Polymarket. Acesta este mesajul afișat:

„A T E N Ț I E

Accesul dumneavoastră către acest site a fost restricționat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) litera c) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010 cu modificările și completările ulterioare:

"… Site-urile de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) - n), care nu au achitat taxele de licență și de autorizare, precum și alte sume datorate vor fi introduse pe o "listă neagră" a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România până la clarificarea situației și vor fi scoase din "lista neagră" doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. …"

Totodată va comunicăm că potrivit art. 22 alin. (6) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc:

"Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei participarea persoanelor fizice de pe teritoriul României la activități de jocuri de noroc la distanță, așa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h) - n), care nu sunt autorizate de O.N.J.N." se arată pe site la încercarea de accesare.

Site-ul Cărturești.ro a fost spart. Ce mesaj au primit clienții pe e-mail la 2 dimineața
Site-ul Cărturești.ro a fost spart. Ce mesaj au primit clienții pe e-mail la 2 dimineața
Cărturești se confruntă cu un incident de securitate informatică semnalat pe 22 octombrie, care a afectat temporar o parte dintre serviciile companiei. Site-ul carturesti.ro și aplicația...
Debitul Dunării a crescut, dar reactoarele de la Cernavodă rămân închise. Cum explică decizia conducerea Nuclearelectrica
Debitul Dunării a crescut, dar reactoarele de la Cernavodă rămân închise. Cum explică decizia conducerea Nuclearelectrica
Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele și standardele de securitate nucleară și vor continua să rămână în această...
#calin georgescu, #polymarket, #site spart hackeri , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Nu mai provocati Rusia": Solicitarea ferma a Pentagonului catre oficialii din Europa
Adevarul.ro
Accident in lant langa Iasi. Momentul impactului, surprins de o camera de bord. Sase persoane sunt ranite
DigiSport.ro
Japonezilor nu le vine sa creada ce a putut sa faca Elena Rybakina

Fără Filtru Ep. 100 - Un mire din Sibiu ar fi ascuns camere în prize ca să-și filmeze invitații

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Efectul în lanț de care se teme conducerea
  2. Debitul Dunării a crescut, dar reactoarele de la Cernavodă rămân închise. Cum explică decizia conducerea Nuclearelectrica
  3. Site-ul care îl dădea favorit pe Călin Georgescu în cursa prezidențială a fost spart. Pierderi de milioane de dolari
  4. Amplu protest al siderurgiștilor de la Liberty Galați. Angajații nu și-au mai primit salariile din mai: ”Cerem accelerarea vânzării combinatului”
  5. Doi bărbați, arestați în Germania după o tentativă de incendiere. Care este legătura cu Elon Musk
  6. Cum poate tehnologia digitală să scurteze etapele de realizare a unei lucrări protetice?
  7. TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Profit în creștere, prognoză majorată din nou
  8. ANAF a publicat ”lista neagră” a firmelor cu datorii la stat. De la ce sume sunt făcute publice restanțele
  9. Rata șomajului a scăzut la 6,3% în septembrie 2026
  10. România construiește tot mai puțin. Cifrele care arată cât de mult au scăzut autorizațiile pentru locuințe