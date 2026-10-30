Site-ul care îl dădea favorit pe Călin Georgescu în cursa prezidențială a fost spart. Pierderi de milioane de dolari

Polymarket a suspendat temporar tranzacționarea pe platforma sa internațională după ce mai mulți utilizatori au raportat retrageri neautorizate din portofelele digitale. Compania spune că problema a pornit de la compromiterea unui furnizor extern de date și că versiunea destinată pieței din Statele Unite nu a fost afectată.

Atacul a dus la pierderi importante pentru unii utilizatori. O analiză a datelor publice realizată de Betting Intelligence și Polysights arată că un singur cont ar fi retras joi cel puțin 2,7 milioane de dolari și ar fi transferat fondurile către 710 portofele digitale diferite. Polymarket nu a precizat câți utilizatori au fost afectați în total.

Amintim că Polymarket îl dădea favorit pe Călin Georgescu în cursa prezidențială, cu 39%, înainte să fie scos din cursa pentru Cotroceni.

Compania promite să restituie banii

Ads

După apariția incidentului, platforma internațională a fost oprită temporar, iar compania a anunțat ulterior că problema a fost remediată. Tranzacționarea a fost reluată la ora 15:00, ora coastei de est a SUA.

Polymarket le-a transmis utilizatorilor pe Discord că persoanele cărora le-au fost retrase sume mai mici de 10.000 de dolari ar urma să primească banii înapoi până pe 30 octombrie.

Pentru sumele mai mari, utilizatorii vor trebui să semneze un document de răspundere înainte de rambursare. Compania a anunțat și autoritățile în legătură cu incidentul.

Potrivit unei surse citate de CNBC, atacul ar fi vizat DebugBear, o platformă folosită pentru monitorizarea performanței site-urilor. DebugBear a confirmat separat că a fost afectată de un incident de securitate.

Polymarket nu a făcut public numele furnizorului compromis, însă sursa citată susține că autoritățile din Regatul Unit au fost sesizate deoarece DebugBear are sediul acolo.

Site-ul a fost restricționat de ONJN

ONJN a blocat recent accesul pe site-ul Polymarket. Acesta este mesajul afișat:

Ads

„A T E N Ț I E

Accesul dumneavoastră către acest site a fost restricționat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) litera c) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010 cu modificările și completările ulterioare:

"… Site-urile de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) - n), care nu au achitat taxele de licență și de autorizare, precum și alte sume datorate vor fi introduse pe o "listă neagră" a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România până la clarificarea situației și vor fi scoase din "lista neagră" doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. …"

Totodată va comunicăm că potrivit art. 22 alin. (6) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc:

"Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei participarea persoanelor fizice de pe teritoriul României la activități de jocuri de noroc la distanță, așa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h) - n), care nu sunt autorizate de O.N.J.N." se arată pe site la încercarea de accesare.

Ads