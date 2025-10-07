Preotul din Buftea a tras clopotele pentru Călin Georgescu: "Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte"

Un preot a tras clopotele pentru Călin Georgescu Foto: Hepta

Fostul candidat la prezidențiale a mers marți, 7 octombrie, la poliție, iar preotul de la Biserica „Sfânta Mare Muceniță Varvara” a tras clopotele și a explicat că „s-a tras un clopot, poate vine un președinte”. Episodul a stârnit controverse, mai ales în contextul acuzațiilor anterioare privind implicarea clericilor în campania sa electorală.

Ulterior, Georgescu a intrat și în curtea bisericii, moment în care clopotele au fost trase din nou. Aceasta a venit cu mașina, înconjurat de bodyguarzi, iar în momentul în care a intrat pe porțile bisericii au fost trase clopotele pentru el. Georgescu venea de la controlul judiciar, secția de poliție fiind în apropierea bisericii, arată Antena 3 CNN.

Într-o discuție cu jurnaliștii, preotul spune că a decis să tragă clopotele pentru că „e un eveniment pentru biserică, când vine cineva”.

„S-a tras clopotul așa. Nu e bine? E un eveniment pentru biserică, ând vine cineva. Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte, s-au tras clopotele și a fost un sfânt. Și acum s-a tras un clopot poate vine un președinte”, a fost explicația preotului.

În campania electorală de anul trecut, mai mulți preoți au fost acuzați că au făcut propagandă pentru candidatul Călin Georgescu, deși Biserica Ortodoxă Română interzice explicit astfel de manifestări.

