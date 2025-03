Primul discurs al lui Georgescu după decizia CCR: ”Misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidoșenia lui”

Călin Georgescu a avut un prim discurs după decizia CCR prin care s-a stabilit definitiv că nu va putea candida la alegerile prezidențiale din 2025. Mesajul a fost transmis la Realitatea TV, postul care l-a susținut direct.

Georgescu a vorbit în stilul său caracteristic, invocând că ”a fost un președinte al Păcii”, că ”a expus demonul” și că ”și-a îndeplinit misiunea”

”În aceasta campanie, în această chemare, nu a fost despre mine. A fost despre voi. Putea fi oricare altă persoană. Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui. Oricare dintre voi, în locul meu, putea ajunge președinte, spunând adevărul și vrând binele acestei țări. Am vorbit despre corupție, despre umilințele la care suntem supuși. Am venit cu soluții prin programul "Apă, Hrană, Energie".

Am solicitat Pace în lume. Am fost și vreau să rămân un președinte al Păcii. Vreau ca București să fie o capitală a Păcii și România să fie o Elveție a Răsăritului. Am spus că vreau să vină românii de peste hotare. Acolo am supărat cel mai mult interesele UE. Au nevoie de salahori în toate domeniile de activitate. Ați auzit, în afară de mine, un alt candidat să vorbească despre Corupție, deși suntem cea mai coruptă țară din Europa?

Când spui adevărul, este păcatul capital. Când spui adevărul, vor să ne cenzureze drepturile și să trăim în minciuna lor. Sistemul este violent fizic și psihic. Violența a început din interiorul sistemului, către popor. Nu invers. Să fim sinceri și noi. Am ajuns aici din cauza tuturor celor care am privit de la distanță. Am crezut că va veni mereu cineva care să acționeze în locul nostru. Nu se poate așa ceva. Am greșit și noi că am lăsat 35 de ani pe alții. UE pentru bani, NATO pentru apărare, SUA să ne salveze. Acum ne-am trezit că nu suntem în stare să decidem singuri. Misiunea s-a realizat. Poporul român s-a trezit în conștiință, ca să se salveze. Nu este misiunea mea sau a unui singur om.

Ads

Misiunea de a schimba în bine aparține unei țări întregi, nu unui singur om. Am vorbit permanent de o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor. Misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidoșenia lui. Acum că vedem cum arată Iadul, alege fiecare dacă face pact cu Diavoulul.

Nu e nevoie să vin eu la judecată și să ne condamnăm unii pe alții. Eu nădăjduiesc totuși că în aceste luni am deschis mințile și sufletele către adevăr. Am expus lumea reală în care trăim, dincolo de metafore biblice, acum ați avut ocazia să vedeți adevărul cel adevărat cu ochii voștri. Ce se întâmplă dovedește că nu suntem lideri nici în România, nici în Europa. Se încearcă cu orice preț să fim împinși spre supunere totală. În așa zisa pandemie s-a făcut primul experiment, când ne-au închis în case, au scos armata pe străzi și ne-au interzis credința, bisericile și înmormântările. Atunci foarte puțini au ieșit să spună că nu era normal ce se întâmplă.

Ads

Sistemul ne-a testat. A învățat și a înțeles că majoritar suntem predispuși să ne supunem. Iar după tot ce s-a întâmplat azi la CCR și în ultimele luni, vă spun că voi rămâne ferm în semnalul meu pentru libertate, democrație, pace și demnitate. Dacă doriți să susțineți orice persoană din lista de candidaturi, vă rog să o faceți cum vă dictează conștința. Pare că în aceste momente, democrația și libertatea își dau ultima suflare. Noi suntem poporul, noi rămânem România, vă mulțumesc, a fost o onoare să fim împreună în această chemare istorică”, a declarat Georgescu.

Ads