Călin Georgescu, prima apariție publică după ce i-a fost respinsă candidatura. El este așteptat să semneze controlul judiciar

Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, este așteptat să se prezinte miercuri, 19 martie, la Poliția Ilfov pentru a semna măsura controlului judiciar, așa cum este obligat să facă săptămânal. Acesta se află sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat penal pentru șase infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Printre restricțiile impuse lui Călin Georgescu se numără interdicția de a părăsi țara fără aprobarea autorităților judiciare, precum și interdicția de a publica pe rețelele de socializare mesaje cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Potrivit anchetatorilor, cea mai gravă acuzație care i se aduce este instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată. Fostul candidat este suspectat că ar fi orchestrat un plan de destabilizare a României cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2024.

Curtea Constituțională a României a respins marți, 11 martie, cu unanimitate de voturi, contestația făcută de fostul candidat Călin Georgescu cu privire la decizia BEC de a invalida candidatura acestuia la alegerile prezidențiale din luna mai.

Mesajul lui Călin Georgescu după decizia CCR: „Eu mi-am îndeplinit misiunea”

Călin Georgescu a transmis un mesaj video după ce a fost anunțată decizia CCR privind respingerea candidaturii sale. Printre mesajele transmise, fostul candidat și-a îndemnat susținătorii să semneze liste pentru orice candidat consideră, „după cum le dictează conștiința”.

Ads

„Acum șase luni, eu v-am chemat la o trezire în conștiință. Asta a fost misiunea mea, explicând și expunând realitatea în care ne aflăm. Misiunea s-a realizat. Poporul român s-a trezit în conștiință pentru a se putea salva. Și este capabil de asta. Cu siguranță nu este misiunea unui om, cu atât mai puțin a mea, de a salva poporul român. Și niciun caz de unul singur nimeni nu ar putea reface ce s-a distrus sau ce au distrus alții în 35 de ani. Misiunea de a schimba în bine aparține unei țări întregi, unui întreg popor, nu unui singur om. De aceea am vorbit permanent despre o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Libertatea presupune ca voi toți să fiți liberi în conștiință. Alegerile corecte au fost mereu în mâinile și în inimile voastre. Și aici nu mă refer doar la alegerile electorale și la orice fel de alegere. Voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor și nădăjuiesc din tot sufletul că de acum să o faceți cu toată conștiința voastră.

Consider că misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidroșenia lui prin tot ceea ce am putut face cu toată ființa mea. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă-și face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credință în Dumnezeu. Împreună am parcurs un drum al Golgotei, am jerfit și am sperat fiecare dintre noi. Pare însă că după 2.000 de ani suntem în continuare în aceeași stare, aceeași oameni. Ne ducem crucea și ne acceptăm soarta fără să dovedim statornicie în unitatea și în credința noastră, pentru adevăr și pentru dreptate. Totul este așa cum trebuie să fie. Nu e nevoie să fim iuți la judecată și să ne condamnăm unii pe alți. Eu nădăjduiesc totuși că în aceste luni am deschis mințile și sufletele către adevăr, am expus lumea reală în care trăim, dincolo de metafore biblice”, a spus Călin Georgescu în mesajul său.

Ads