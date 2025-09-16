Prima reacție din AUR la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu o are fata lui Vadim Tudor. George Simion se lasă așteptat

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 15:01
2619 citiri
Lidia Vadim Tudor susține că Georgescu este executat politic FOTO aur.ro

Prima reacție din AUR, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, o are deputata Lidia Vadim Tudor.

Într-un mesaj pe pagina partidului, deputata AUR condamnă decizia procurorilor și consideră trimiterea în judecată o execuție politică.

„Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu arată, încă o dată, cât de departe merge sistemul pentru a-și apăra propria putere. Nu este vorba despre justiție, ci despre o execuție politică pusă în scenă împotriva unui om care a avut curajul să spună adevărul despre anularea alegerilor din 2024 și despre modul în care România a fost călcată în picioare de actuala coaliție", susține Lidia Vadim Tudor.

Deputata AUR afirmă că, în loc să "ancheteze fraudele, corupția și miliardele furate din contracte publice, procurorii au găsit de cuviință să facă dosare celor care îndrăznesc să critice sistemul. În timp ce politicienii de la putere sunt protejați, cei care refuză să se plece în fața lor sunt hărțuiți și târâți prin tribunale."

Lidia Vadim Tudor spune că aceasta nu este justiție, ci poliție politică.

"Este o execuție politică, făcută după manualul anilor ’50. Este România în care guvernarea prin frică încearcă să devină normă, în care orice voce critică este redusă la tăcere prin dosare. AUR va continua să spună lucrurilor pe nume: anularea alegerilor din decembrie 2024 a fost o lovitură de stat, iar acum sistemul vânează pe oricine îndrăznește să spună acest adevăr”, a declarat deputatul AUR, Lidia Vadim Tudor.

