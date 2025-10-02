Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”

Autor: Monica Vasilescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 04:32
280 citiri
Călin Georgescu - FOTO Facebook/Călin Georgescu

Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților, care, în această perioadă, judecă doar cauzele legate de drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.

Plasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale anulate din 2024, Călin Georgescu va încerca să conteste rechizitoriul și să obțină retrimiterea dosarului la procurori, în timp ce instanța urmează să decidă asupra măsurii de control judiciar care îl vizează. El este acuzat că a promovat în public cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și crime de război, precum și idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Amânarea procesului readuce în prim-plan întrebările legate de funcționarea justiției românești și de echilibrul dintre independența magistraților și responsabilitatea lor față de societate.

Consultantul politic George Rîpă, CEO la Right Politics, a comentat, într-un dialog cu Ziare.com, despre sistemul judiciar românesc, marcând lipsa de eficiență în combaterea corupției și protecția unei „caste privilegiate” de magistrați care sfidează percepția publică.

„În ultimul deceniu abia au mai condamnat 2-3 nași de tren”

George Rîpă consideră că justiția din România „este scăpată total de sub control”, iar orice încercare de a introduce mecanisme de control sau responsabilizare este percepută ca un atac asupra independenței judecătorilor.

„Avem o justiție scăpată total de sub control. Orice încercare de „checks and balances” este văzută ca un atac la adresa independenței justiției. O justiție atât de independentă încât în ultimul deceniu abia de a mai condamnat 2-3 nași de tren, în condițiile în care corupția este de ani buni la cele mai ridicate cote din istorie.

De altfel, acest lucru este confirmat inclusiv de ultimul raport al Departamentului american de stat în care se atrage atenția că în România corupția a scăpat total de sub control și că nu există voință politică pentru a o stopa”, a expus George Rîpă într-o analiză pentru Ziare.com.

„Seria nesfârșită de corupți care scapă este văzută ca apogeul independenței”

Analistul punctează că percepția publică asupra justiției s-a deteriorat semnificativ în ultimii ani, iar încrederea cetățenilor în cei care înfăptuiesc justiția este afectată de impresia că anumite grupuri beneficiază de privilegii.

„În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași. Orice declarație critică din partea vreunui politician este văzută ca un atac la independența lor, în schimb seria nesfârșită de corupți care scapă este văzută ca apogeul independenței”, a spus George Rîpă pentru Ziare.com.

