Începe procesul lui Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge astăzi în fața judecătorilor în dosarul de propagandă legionară, în care riscă până la 3 ani de închisoare

Autor: Daniel Groza
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 08:09
418 citiri
Călin Georgescu ajunge în fața judecătorilor FOTO Facebook/ Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ajunge marți în fața instanței, unde se judecă primul termen din dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Pe lângă acest proces, Georgescu mai are pe rol și alte dosare penale, inclusiv unul privind o presupusă tentativă de destabilizare a ordinii constituționale, pusă la cale alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar. Magistrații urmează să decidă asupra validității rechizitoriului întocmit de procurori.

Acesta este și dosarul pentru care Georgescu se află sub control judiciar încă din 26 februarie, având mai multe interdicții, printre care faptul că nu are voie să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Trimis în judecată și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale

Pe numele lui Călin Georgescu mai sunt deschise și alte anchete la Parchetul General. Recent, a fost trimis în judecată și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale după ce, spun procurorii, plănuia o acțiune de destabilizare în Capitală, împreună cu Horațiu Potra și mercenarii lui.

Procurorii de la Parchetul General au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Călin Georgescu este fost candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, iar Horațiu Potra este considerat liderul grupului paramilitar care îl susținea pe Georgescu. Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul General, cei trimiși în judecată sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.

Planul inițial ar fi fost elaborat într-o întâlnire care s-a desfășurat la 7 decembrie 2024, în localitatea Ciolpani, între Călin Georgescu și Horațiu Potra. "Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 de persoane, condus de către el", menționează procurorii.

Dosarul a fost inițiat de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și câțiva dintre oamenii lui au fost opriți în trafic, în timp ce veneau spre București. Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

#calin georgescu, #proces, #judecatori, #propaganda, #legionari
