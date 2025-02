În ce situație Călin Georgescu "ar face pușcărie imediat", conform ministrului Finanțelor: "Este periculos pentru România"

Călin Georgescu a spus că are informații de la servicii FOTO Hepta

Tanczos Barna a comentat duminică seară declarațiile fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, potrivit căruia acesta primește informații de la serviciile secrete ale României. Ministrul Finanțelor a spus că, în cazul în care afirmațiile lui Georgescu ar fi adevărate, „ar face pușcărie imediat”.

Ministrul a adăugat: „Eu vă spun foarte sincer că câteodată nu-l cred pe domnul Georgescu. Pur și simplu nu-l cred, pentru că sunt foarte puțini oameni raționali care, dacă primesc asemenea informații, după aceea ies în fața camerelor sau ies pe Tiktok și zic uite, domnule, am primit informații clasificate, deși n-aș fi avut voie să le primesc. Dacă există asemenea dovezi, cu siguranță domnul Georgescu și cei care i-au furnizat datele ar face pușcărie imediat”, conform Digi24.ro.

El a continuat, exprimându-și îndoielile asupra veridicității afirmațiilor lui Georgescu: „Eu câteodată sunt foarte reticent și recunosc, mi-e greu să fac linia între adevăr și fals în tot ce spune domnul Georgescu, pentru că am această bănuială că multe dintre ele sunt doar chestiuni umflate, fără pic de adevăr, doar ca să sune bine. E puțin probabil ca cineva care a comis o ilegalitate, a făcut un act care se pedepsește prin închisoare, o infracțiune, a doua zi iese în fața camerelor și zice aici sunt eu, sunt infractorul, am primit aceste date clasificate, le am acasă pe birou, veniți, luați-le cu cătușe cu tot. Cred că sunt pur și simplu declarații politice pentru că sunt sună bine care arată o anumită importanță a domnului Georgescu în sistem, dar eu nu prea le cred”.

Tanczos Barna a calificat afirmațiile lui Georgescu ca fiind „periculoase pentru România”, mai ales în contextul declarațiilor acestuia împotriva NATO și Uniunii Europene: „Din moment ce face declarații cu privire la acaparare unor teritorii noi, din moment ce face declarații împotriva NATO, din moment ce face declarații împotriva Uniunii Europene, da, este periculos pentru România. România are un singur parcurs rațional și o singură direcție în care se poate merge, în care poate merge în momentul de față această țară și în viitor și în istorie este direcția vest, către Uniunea Europeană, către statele civilizate democratice, către NATO. Nu există altă opțiune pentru această țară. Sunt ferm convins de acest lucru și oricine spune altceva reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale”.

În ceea ce privește candidatura lui Georgescu la președinție, Tanczos Barna a afirmat că, în cazul în care acesta va depune o candidatură, va trebui să se efectueze o analiză premergătoare. „Va trebui să ajungem acolo şi să vedem că domnul Georgescu depune o candidatură. Va trebui să vină acea analiză, premergătoare, şi care este obligatorie şi, în condiţiile date, este chiar mai importantă decât acum cinci ani sau acum zece ani”.

„Chiar sunt curios cum se va desfăşura acest proces şi cum se va finaliza, este imposibil de spus dacă va fi cu da sau cu nu. Cel mai important este legalitatea şi constituţionalitatea. Dacă, legal, nu i se poate reproşa nimic domnului Georgescu, cu siguranţă va candida şi va fi admisă candidatura. Dacă a făcut lucruri incompatibile cu ordinul constituţional, cu siguranţă instituţiile nu îl vor mai lasă să candideze”, a mai declarat ministrul.

