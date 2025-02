Mesajul MAE pentru Elon Musk: Justiția din România trebuie să funcționeze fără presiuni și interferențe

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe i-a răspuns direct lui Elon Musk pe platforma X, după declarațiile repetate ale miliardarului cu privire la alegerile prezidențiale din România. Musk este un susținător al lui Călin Georgescu și a criticat anularea alegerilor din 24 noiembrie 2024.

Justiţia română este independentă şi nimeni nu este mai presus de lege, iar în acest domeniu nu trebuie să existe presiuni, a afirmat joi, 27 februarie, pe platforma X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea.

"Justiţia română este independentă şi nimeni nu este mai presus de lege. Sistemul judiciar trebuie să funcţioneze liber de presiuni şi imixtiuni. România este o democraţie, un stat de drept, iar autorităţile române se concentrează pentru a asigura alegeri libere, corecte şi transparente", a transmis purtătorul de cuvânt al ministerului român, într-un răspuns pentru Elon Musk.

Miliardarul american Elon Musk a reacţionat după ce Călin Georgescu a fost dus miercuri de poliţie la Parchetul General.

"Tocmai au arestat persoana care a câştigat cele mai multe voturi la alegerile prezidenţiale din România", a scris Musk pe platforma sa de socializare X, reiterând afirmaţii false că Georgescu a fost arestat. "Este haos", a adăugat el în postarea sa, preluată şi de Reuters.

RO justice is independent and no one is above the law. The justice system should operate free of pressure & interference. RO is a democracy under the rule of law and RO authorities focus on ensuring free, correct and transparent elections.