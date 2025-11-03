Războiul pentru hegemonia suveranistă. Boicotul lui Călin Georgescu: „Pentru a conduce România trebuie să se impună întâi în interiorul grupului care l-a propulsat la vârf”

A început perioada tensionată de precampanie electorală pentru alegerile parțiale din București la care și-au anunțat candidații principalele partide, dar și independenți. Pe partea suveranistă, care a produs surprize la ultimele alegeri prezidențiale în privința procentelor, George Simion și AUR au șovăieli în privința competitorului propriu, iar Călin Georgescu preferă tăcerea și distanța.

Deși în trecut a beneficiat de sprijinul explicit al lui George Simion și al Ancăi Alexandrescu, nou intrată în luptele politice, liderul simbolic al taberei suveraniste refuză acum să se alinieze vreunui curent politic sau candidat. Decizia sa alimentează tensiunile din interiorul mișcării, mai ales că AUR încearcă să-și conserve influența prin faptul că, spre deosebire de alți declarați suveraniști, deține infrastructură și baze în aproape toată țara, ceea ce, pentru moment, îi conferă forță politică.

Chiar și fără structuri vizibile, pentru Călin Georgescu neutralitatea devine o armă: îi permite să-și păstreze aura de „salvator din afara sistemului”, deasupra partidelor și departe de compromisurile politicii. La George Simion, însă, poziționarea ambiguă înseamnă pierderea controlului asupra unei părți importante din electoratul suveranist, care îl privesc pe Georgescu drept alternativa la jocul politic tradițional.

Politologul Dan Drăghia, lector asociat la Universitatea din București, a vorbit, într-un dialog cu

Ziare.com

, despre boicotul și dinamica politică din zona suveranistă, evidențiind interdependențele dintre liderii George Simion (AUR), Anca Alexandrescu și Călin Georgescu.

Grupul suveranist, parazitat de Simion

Potrivit analistului politic, George Simion (AUR) și Anca Alexandrescu au nevoie politic de capitalul simbolic al lui Călin Georgescu, în timp ce acesta ar putea perturba jocurile politice ale celor doi.

„Dl Georgescu, ca orice alt lider politic, inclusiv dl Simion, vrea să fie cât mai sus în ierarhia țării, adică președinte, aceasta fiind acum, după noiembrie 2024, ștacheta pentru el. Și asta cu atât mai mult cu cât are și probleme penale de care nu poate scăpa altfel. În principiu, pentru a conduce România, trebuie să se impună mai întâi în interiorul grupului care l-a propulsat la vârf, respectiv cel așa-zis ‘suveranist’. Momentan, acest grup îi este parazitat de dl Simion, plasat consistent de electorat în spatele dlui Georgescu în 2024. Fără toate voturile grupului, limitat cam la 40-45%, nici dl Georgescu, nici dl Simion nu pot spera să conducă țara”, a declarat Dan Drăghia pentru Ziare.com.

„Singura șansă a lui Georgescu de a accede la putere este să-și păstreze aura de salvator”

Politologul Dan Drăghia este de părere că George Simion și, mai nou, Anca Alexandrescu, joacă în logica unor compromisuri politice, în timp ce Georgescu mizează exclusiv pe imaginea de outsider providențial.

„Dar, spre deosebire de dl Simion și dna Alexandrescu, integrați cumva jocului politic dâmbovițean și deschiși la compromisuri, singura șansa a dlui Georgescu de a accede la putere este să-și păstreze aura de salvator. Odată intrat în jocul politic obișnuit, de care fuge permanent, confruntat cu întrebări și probleme reale, ale Bucureștiului să spunem, ar fi lipsit de principala sa armă: irealitatea. George Simion-AUR și Anca Alexandrescu au deci nevoie politic de capitalul dlui Georgescu, pe când pe dl Georgescu ar distruge jocurile politice ale celor doi, lovind în ascendentul său simbolic printre suveraniști’, a explicat Dan Drăghia într-un interviu pentru Ziare.com.

