”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik

Războiul hibrid împotriva României a început cu mult timp în urmă, spune directorul casei de sondaje INSCOP, Remus Ștefureac. Argumentul adus sunt mesajele ultranaționaliste răspândite în 2021 de către agenția de presă a statului rus Sputnik, aceleași ca cele promovate de pagina „Premierul nostru Călin Georgescu”.

„Un război hibrid împotriva României început cu mult timp în urmă. Recomand analizarea cu atenție a celor 3 fotografii atașate, mai ales a Paginilor active care găzduiau atunci cele mai multe mențiuni de narațiuni populiste/ ultranaționaliste. Nu lipsesc paginile „Sputnik Moldova/Romania” și „Premierul nostru Călin Georgescu” - pe atunci era încă proiectul “premier”, nu avansase la “gradul” de “președinte””, a explicat șeful INSCOP, Remus Ștefureac, pe Facebook.

El a prezentat extrase din raportul realizat în 2021 de Centrul pentru Participare Civică și Democrație (SNSPA) pentru German Marshall Fund of the United States. Concluzia raportului „Analiza conversațiilor online reprezentative pentru atitudini populiste & ultranaționaliste în România” numește 2021 „un an de impunere a acestor narative în România”.

„Conversațiile online disruptive pe teme populist-ultranaționaliste au crescut mult în intensitate în partea a doua a anului 2021. Monitorizarea constantă devine relevantă, pentru ca aceste conversații devin treptat parte din agenda surselor mainstream media. Ceea ce a influențat major intensificarea acestor conversații este contextul pandemic (valurile de îmbolnaviri conduc la creșterea emoției publice și la intensificarea acestor conversații), la care se adaugă și contextul socio-politic (perioadele de instabilitate politică generează o intensificare a tonului mesajelor ultranaționaliste)”, se arată în raportul citat de Remus Ștefureac.

Comunicarea narativelor populist-ultranaționaliste a devenit mai matură și sofisticată în 2021, arată raportul de atunci.

„O posibilă explicație a creșterii vizibilității și intensității narativelor populist-ultranaționaliste este legată de factul că după o perioadă în care s-au manifestat marginal ca un curent relativ excentric în societatea românească și după șocul succesului electoral de la alegerile parlamentare, principalii vectori care promovează un asemenea discurs au câștigat în experiență, și-au sofisticat tacticile și au reușit să își extindă aria de acoperire prin multiplicarea instrumentelor și a audienței acestora”, concluzionează raportul.

Călin Georgescu se află sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid, crime contra umanității și crime de război

