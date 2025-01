O cercetătoare demontează afirmațiile lui Georgescu despre aurul monoatomic și resursele incredibile pe care le-ar deține România: "Nimeni pe lumea asta nu are așa ceva"

Claudia Tănăselia, cercetător la Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică din Cluj-Napoca, reacționează la afirmațiile lui Călin Georgescu despre elementele rare și aurul monoatomic din România.

Într-o postare pe Facebook, Claudia Tănăselia a răspuns la afirmațiile făcute de Călin Georgescu, care a susținut că România ar deține elemente rare și aur monoatomic. Iată ce a avut de spus cercetătoarea:

„Am auzit că cineva a zis că România are elemente rare, care nu există în tabelul lui Mendeleev. Fals, nu a zis nimeni așa ceva, a zis ceva și mai aiurea. M-am uitat eu la interviu, ca să nu trebuiască să o faceți voi, link în comentarii, minutul 52:00”, a scris Tănăselia.

În continuare, aceasta a detaliat unele dintre afirmațiile problematice ale lui Georgescu:

„[România] are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeleev, alea ultimele. [...] Aurul monoatomic este în România. Nici nu există pe tabloul lui Mendeleev.”

Tănăselia a ținut să corecteze și o altă gafă din exprimare lui Georgescu: „Ok, deci în primul rând este ”tabelul” lui Mendeleev, nu ”tabloul”, pentru că Mendeleev nu era pictor.”

Apoi, cercetătoarea a explicat că România nu deține elementele "ultime" menționate de Georgescu, cum ar fi Livermorium, Tennessine sau Oganesson, elemente sintetice, instabile, care nu sunt disponibile în mod curent.

„Nimeni pe lumea asta nu are așa ceva în mod curent, sunt elemente sintetice, cu timp de înjumătățire câteva secunde sau fracțiuni de secundă, care există pentru scurt timp, în condiții speciale, doar în câteva acceleratoare de particule din lumea asta, pe care le putem număra pe degetele de la o mână. Din păcate, în România nu există așa ceva, ar fi frumos să existe, eu votez masiv cu oricine promite că ne construiește acceleratoare de particule care să producă Oganesson.”

Despre aurul monoatomic, Tănăselia a speculat: „Nu am înțeles-o, poate e ceva specie de aur folosită de daci, nu știu.” Cu toate acestea, cercetătoarea a avansat o posibilă interpretare științifică, afirmând că poate Georgescu s-a referit la aurul monoizotopic, un concept valabil pentru tot aurul din lume. „Aurul are un singur izotop natural stabil, 197-Au, asta e adevărat, dar asta e valabil pentru tot aurul din lume și din univers, din câte știm noi până acum.”

În încheiere, Tănăselia a făcut o observație de natură umoristică: „Deci putem spune că România are aur monoizotopic, dar ăsta este în sistemul periodic (”tabloul” lui Mendeleev) și oricine din universul ăsta care are aur, are de fapt aur monoizotopic, inclusiv cei de pe Tau Ceti III care-l vor pe Bishop înapoi.”

