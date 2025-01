Gigi Becali, patronul FCSB şi deputat AUR, a oferit declarații neașteptate despre Călin Georgescu, care a candidat ca independent la președinția României în 2024, obținând victoria în primul tur de scrutin, înainte ca alegerile să fie anulate.

Astfel, chiar dacă a susținut inițial că l-ar vota pe Călin Georgescu, pentru că e patriot, Gigi Becali și-a schimbat părerea.

„M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar după ce a spus mai multe am rămas mască. Tot ce vorbește... am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nu pot să mă bag împotriva lui, are și el dreptate, dar și CCR are dreptate, trebuie să avem grijă cine devine președintele României.

Eu l-am susținut, dar după...A zis că dă puterea poporului. Păi, cum să îmi iei mie averea să o dai la popor, cum să faci asta? Cum să zici așa tâmpenii, nu își mai dă seama ce vorbește. Cum să dai tu puterea la popor? De atunci îmi văd de treaba mea.

El e pe dinafară și cu credința. Și nu doar asta, cu tot. Unul să bată câmpii așa nu am văzut în viața mea. Mi-e rușine acum de ce am zis atunci. Nu îmi dau seama cum am putut să spun așa lucruri. Dacă nu le spun... eu trebuie să îmi repar acum greșeala.

L-am văzut că e patriot, dar după ce a început să vorbească, Doamne ferește! Și apa, că ne îmbogățim...Eu cred că are o problemă...”, a declarat Gigi Becali la GSP Live Special.

Ads