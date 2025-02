Călin Georgescu a refuzat să răspundă dacă este ofițer acoperit. Când a fost întrebat, a vrut chiar să părăsească studioul: „Păi, eu cred că am cam finalizat” VIDEO

Într-un interviu exclusiv cu Liviu Mihaiu, difuzat în podcastul „La REZISTANS”, Călin Georgescu a evitat să răspundă clar la întrebarea dacă este ofițer acoperit al unui serviciu secret din România.

Întrebat direct de Mihaiu – „Sunteți ofițer pe deplin acoperit al unui serviciu secret din România?” –, Georgescu a refuzat să dea un răspuns tranșant, declarând:

„Nu am nicio legătură cu asta, dar încă o dată... Nu mă interesează. Eu v-am spus că prioritatea pentru noi este... ce să-mi spun... Nu. Astea sunt niște întrebări care, sincer, nu am venit ca să discutăm întrebările astea. Vă spun foarte bine. Am venit ca să discutăm lucruri despre România. Nu că mă feresc de ele, sunt inutile și inadecvate.”

În fața insistențelor jurnalistului, Georgescu a părut iritat și a sugerat că dorește să încheie discuția: „Păi eu cred că am cam finalizat”, lăsând impresia că era pregătit să părăsească studioul.

