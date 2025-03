Anamaria Gavrilă, după respingerea candidaturii lui Georgescu la CCR: „Să ne ferească Dumnezeu de judecătorii din România”. Propunerea pe care i-a făcut-o lui Georgescu

Lidera POT, Anamaria Gavrilă, a declarat că, acum, după decizia CCR, partidele așteaptă decizia lui Călin Georgescu. Aceasta a precizat că i-a făcut o propunere lui Călin Georgescu pentru a duce mișcarea mai departe. „Să ne ferească Dumnezeu, așadar, de judecătorii din România”, a mai spus Gavrilă.

„Așteptăm acum decizia domnului Georgescu. Partidul POT și eu am fost luni și am discutat cu dânsul. Noi am făcut o propunere, considerăm corectă și maximizează cumva șansele în sistemul acesta înfiorător în care trebuie să mai trăim și să mai răbdam”, a spus Gavrilă pe Facebook.

Aceasta spune că propunerea făcută lui Georgescu are scopul de a duce „mișcarea mai departe”.

„Am făcut o propunere ca această mișcare, această trăire, această însuflețire a poporului român care s-a făcut de către Dumnezeu prin domnul Călin Georgescu să meargă mai departe”, a mai spus aceasta.

Curtea Constituțională a respins marți seara, 11 martie, contestația făcută de Călin Georgescu după ce BEC nu i-a acceptat candidatura la prezidențiale.

Ads