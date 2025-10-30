Călin Georgescu despre retragerea trupelor americane: "Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către un oficial român de rang înalt nu a trecut neobservată la Washington"

Autor: Daniel Groza
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 12:37
Călin Georgescu a fost la Tribunalul București- FOTO Hepta

Călin Georgescu a fost prezent joi, 30 octombrie, la Tribunalul București, unde s-a judecat contestația depusă de acesta împotriva măsurii controlului judiciar. Fostul candidat a făcut mai multe declarații, referindu-se inclusiv la relațiile României cu Statele Unite și la situația justiției din țară.

„Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către un oficial român de rang înalt, cu siguranță, vă spun, nu a trecut neobservată la Washington. Iar retragerea parțială a trupelor americane din România este modul diplomatic prin care conducerea Statelor Unite arată lipsa totală de încredere față de o administrație ilegitimă de la București. Vor urma și alte elemente în următoarea perioadă”, a declarat Călin Georgescu.

Legat de contestația pentru controlul judiciar a declarat: „Acum, referitor la situația de aici, aș vrea să spun că, vedeți, arhitectura morală a unui popor are ca fundament justiția. Iar când justiția este acaparată sau se predă puterii, atunci întregul edificiu democratic se prăbușește. Și dacă, pe parcursul acestor 330 de zile, cum am văzut și eu, ca și dumneavoastră, din noiembrie anul trecut până în septembrie, au fost eliberate 2.843 de mandate de interceptare pentru control total, pe așa-zisul motiv de siguranță națională, fără, atenție, ca justiția să obiecteze la vreunul, ne face să avem suspiciuni. Justiția nu se poate preta la poliție politică”, a mai spus Georgescu.

Magistrații decid astăzi dacă vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe. Apărarea contestă decizia anterioară, susținând că judecătorul nu a adus argumente noi, în timp ce susținătorii fostului candidat s-au adunat din nou în fața Tribunalului București.

Verdictul de astăzi este unul definitiv. Judecătoria Sectorului 1 a prelungit anterior, pe 21 octombrie, măsura controlului judiciar, menținând restricțiile privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale. Georgescu trebuie să se prezinte săptămânal la poliție.

