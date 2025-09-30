Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”

Autor: Grigore Dobritoiu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 20:23
274 citiri
Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
Călin Georgescu și George Simion FOTO Hepta

În luna mai a anului 2025, după înfrângerea suferită de George Simion, Călin Georgescu, care își asumase rolul de „părinte spiritual” al liderului AUR pe durata campaniei electorale, își anunța încetarea activității politice și trecerea în rol de „observator pasiv” al politicii din România, spre disperarea electoratului cu afinități extremiste.

De atunci, George Simion și AUR, cel puțin dacă sunt luate în calcul sondajele, au profitat din plin de acest lucru, consolidându-se în jurul cifrei de 40% în toate sondajele care măsoară intenția de vot a românilor. Scăderea în popularitate a Dianei Șoșoacă, lidera SOS, a contribuit, de asemenea, la această consolidare a AUR ca „unic partid de extremă-dreaptă”.

Deși părea că Georgescu a intrat în „hibernare”, problemele din Justiție dându-i mari bătăi de cap, de câteva luni a început să aibă apariții publice, prima fiind „operațiunea umanitară” de la Broșteni, în nordul Moldovei, zonă grav lovită de inundații în această vară. În paralel, Simion își făcea propria campanie în zonă, părând decuplat de „mentorul” său de odinioară.

De atunci, Georgescu a mai avut tot felul de declarații publice în fața Tribunalului sau a secției de poliție din Capitală unde venea să dea cu subsemnatul, în mare parte axate pe discursul „anti-sistem”.

În ultima sa apariție publică la Marius Tucă Show, emisiune găzduită de Gândul.ro, Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că ar putea reveni în prim-planul politicii românești, afirmând: „faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te predai. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi. Nu există altă cale”.

Acesta a luat apărarea AUR, spunând că aceștia nu sunt „extremiști”, ci „suveraniști”, iar despre liderul acestora, „George Simion”, a spus că „s-a maturizat foarte mult”, dar „mai are mult de făcut, mai ales cu el însuși”.

S-a discutat mult pe parcursul campaniei electorale dacă relația dintre cei doi este una cu adevărat de prietenie sau doar una conjuncturală, iar în contextul în care „liderul spiritual” al mișcării „suveraniste” se gândește la o revenire, nu este clar cum se va orienta electoratul celor doi și dacă, într-adevăr, asimilarea electoratului „georgist” de către George Simion a fost cu adevărat un succes.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, nu este convins că George Simion a reușit asimilarea completă a electoratului lui Călin Georgescu, iar în ceea ce privește relația dintre cei doi, acesta crede că este una „tensionată”.

„Nu știu dacă George Simion a reușit întru-totul asimilarea electoratului georgist, pentru că și electoratul acesta a votat în egală măsură rațional, în sensul că a votat cu candidatul Simion. Relația dintre cei doi pare să fie tensionată, iar emisiunea de aseară a subliniat superioritatea mai mult decât parentală a lui Călin Georgescu în raport cu Simion, care se maturizează, dar încă mai are mulți pași de făcut”, afirmă acesta.

Politologul este de părere că votul din Republica Moldova este, în egală măsură, o înfrângere și pentru extrema dreaptă românească, care a încercat să „distrugă viitorul european al Moldovei”.

„Electoratul acesta nu este electoratul lui Georgescu și nu este nici electoratul lui Simion. Este un electorat care a fost sensibilizat și care are o serie de frustrări care sunt adânci, care au nenumărate explicații. Evident că au fost manipulați, dar nu poți să-i manipulezi decât pe cei care au o predispoziție socială, psihologică, culturală pentru manipulare. Asta explicăm, ceea ce s-a întâmplat în 2004-2025. A fost rezultatul unei acțiuni conștiente și concertate, duse de ruși, dar pe un fond vechi”, subliniază Cristian Pîrvulescu.

Politologul George Jiglău este de părere că vom vedea cu adevărat cum este împărțit electoratul „suveranist” doar în momentul în care Călin Georgescu ar intra în competiție cu George Simion într-o viitoare confruntare electorală.

„Când vom ajunge din nou într-o ipostază în care Georgescu pe persoană fizică, pentru că el doar așa poate să funcționeze, indiferent ce partid sau partiduleț funcționează în spatele lui, în care o să-l avem și pe Georgescu și pe Simion, va fi interesant. Atunci o să vedem de fapt cum e împărțit electoratul ăsta.”, afirmă Jiglău într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că loialitatea electoratului „suveranist” se poate schimba în funcție de context, așa cum am văzut de altfel și migrația electorală a alegătorilor „georgiști” la George Simion, în alegerile prezidențiale din 2025, în contextul în care Georgescu fusese scos din cursă și „adoptat” ca mentor spiritual al lui Georgescu.

„Inclusiv, transferul ăsta pe care l-am văzut de la Georgescu la Simion s-a făcut într-un timp destul de scurt, în contextul în care cei doi nu sunt prieteni, și se cam vede cu ochiul liber ăsta.”, adaugă el.

Lectorul Universității Babeș-Bolyai amintește reacția nervoasă a lui George Simion din primul tur al alegerilor anulate din 2024, când a fost scos din finală de Călin Georgescu, și acuzele pe care liderul AUR le-a adus „liderului spiritual” al mișcării suveraniste, pentru ca apoi să se afișeze conjunctural cu acesta la alegerile prezidențiale din 2025.

„Disprețul lui Georgescu față de Simion mi se pare că este cât se poate de vizibil. (...) Cei doi mi se par oarecum complementari. Adică, din nou, nu îi văd neapărat făcând o echipă electorală, decât obligați-forțați. Cred că se percep ca rivali. Pe de altă parte, sunt complementari pentru că Simion vine la pachet cu o organizare pe care Georgescu nu o are. Adică, Georgescu a avut nevoie de un Potra sau de alții de genul ăsta și de toată instalația asta online care i-a fost pusă la dispoziție, ca să poată să aibă rezultatul pe care l-a avut.”, completează politologul.

George Jiglău precizează că Georgescu are un discurs care „magnetizează”, pe când George Simion nu are un astfel de discurs, iar din punctul acesta de vedere sunt foarte diferiți.

Astfel, concluzionează politologul, dacă cei doi se vor poziționa în antagonie într-un eventual viitor scrutin electoral, competiția va fi cât se poate de reală pe acest electorat considerat „suveranist”, fiecare având propriul său avantaj: Simion cu partidul și infrastructura care vine la pachet cu acesta și Georgescu, cu discursul său care prinde la acest tip de electorat.

Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
De câțiva ani, scena politică românească se reconfigurează într-un mod pe care puțini l-ar fi anticipat. Dacă odinioară competiția se purta, invariabil, între PSD și PNL, cu accente...
Călin Georgescu se plânge că l-au trădat apropiații. "Dacă m-a durut? Nu. M-a bucurat. Era musai să se întâmple"
Călin Georgescu se plânge că l-au trădat apropiații. "Dacă m-a durut? Nu. M-a bucurat. Era musai să se întâmple"
Călin Georgescu spune că a fost trădat. El susține că printre trădători se află și persoane foarte apropiate, însă afirmă că aceste experiențe l-au "întărit" Georgescu a vorbit,...
#calin georgescu, #George Simion, #partidul AUR, #suveranism, #alegeri , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pete Hegseth declara razboi "generalilor grasi" si anunta noi standarde: "Daca femeile pot face fata, excelent. Daca nu, asta e"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
  2. Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
  3. Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
  4. Maia Sandu, după victoria la alegerile parlamentare: "Problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" din Transnistria VIDEO
  5. "Aș paria că în trei ani Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene", anunță președintele Nicușor Dan
  6. Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO
  7. "Figuri reşapate şi gălăgioase". Lider PNL, atac la social-democrații Adrian Câciu şi Marius Budăi. "Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie"
  8. Președintele Nicușor Dan, despre imixtiunea Rusiei în alegeri: "Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general". Totuși, "încă nu avem imaginea completă"
  9. AUR convoacă Congresul Național al partidului la Alba Iulia, chiar în ajunul Zilei Naționale a României
  10. Premierul Ilie Bolojan, pus la zid de primarii din Coaliție. Cer ca reforma administrației locale să fie făcută de guvern concomitent cu cea a administrației centrale SURSE

Ultimele emisiuni

Acum 39 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu