Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”

În luna mai a anului 2025, după înfrângerea suferită de George Simion, Călin Georgescu, care își asumase rolul de „părinte spiritual” al liderului AUR pe durata campaniei electorale, își anunța încetarea activității politice și trecerea în rol de „observator pasiv” al politicii din România, spre disperarea electoratului cu afinități extremiste.

De atunci, George Simion și AUR, cel puțin dacă sunt luate în calcul sondajele, au profitat din plin de acest lucru, consolidându-se în jurul cifrei de 40% în toate sondajele care măsoară intenția de vot a românilor. Scăderea în popularitate a Dianei Șoșoacă, lidera SOS, a contribuit, de asemenea, la această consolidare a AUR ca „unic partid de extremă-dreaptă”.

Deși părea că Georgescu a intrat în „hibernare”, problemele din Justiție dându-i mari bătăi de cap, de câteva luni a început să aibă apariții publice, prima fiind „operațiunea umanitară” de la Broșteni, în nordul Moldovei, zonă grav lovită de inundații în această vară. În paralel, Simion își făcea propria campanie în zonă, părând decuplat de „mentorul” său de odinioară.

De atunci, Georgescu a mai avut tot felul de declarații publice în fața Tribunalului sau a secției de poliție din Capitală unde venea să dea cu subsemnatul, în mare parte axate pe discursul „anti-sistem”.

În ultima sa apariție publică la Marius Tucă Show, emisiune găzduită de Gândul.ro, Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că ar putea reveni în prim-planul politicii românești, afirmând: „faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te predai. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi. Nu există altă cale”.

Acesta a luat apărarea AUR, spunând că aceștia nu sunt „extremiști”, ci „suveraniști”, iar despre liderul acestora, „George Simion”, a spus că „s-a maturizat foarte mult”, dar „mai are mult de făcut, mai ales cu el însuși”.

S-a discutat mult pe parcursul campaniei electorale dacă relația dintre cei doi este una cu adevărat de prietenie sau doar una conjuncturală, iar în contextul în care „liderul spiritual” al mișcării „suveraniste” se gândește la o revenire, nu este clar cum se va orienta electoratul celor doi și dacă, într-adevăr, asimilarea electoratului „georgist” de către George Simion a fost cu adevărat un succes.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, nu este convins că George Simion a reușit asimilarea completă a electoratului lui Călin Georgescu, iar în ceea ce privește relația dintre cei doi, acesta crede că este una „tensionată”.

„Nu știu dacă George Simion a reușit întru-totul asimilarea electoratului georgist, pentru că și electoratul acesta a votat în egală măsură rațional, în sensul că a votat cu candidatul Simion. Relația dintre cei doi pare să fie tensionată, iar emisiunea de aseară a subliniat superioritatea mai mult decât parentală a lui Călin Georgescu în raport cu Simion, care se maturizează, dar încă mai are mulți pași de făcut”, afirmă acesta.

Politologul este de părere că votul din Republica Moldova este, în egală măsură, o înfrângere și pentru extrema dreaptă românească, care a încercat să „distrugă viitorul european al Moldovei”.

„Electoratul acesta nu este electoratul lui Georgescu și nu este nici electoratul lui Simion. Este un electorat care a fost sensibilizat și care are o serie de frustrări care sunt adânci, care au nenumărate explicații. Evident că au fost manipulați, dar nu poți să-i manipulezi decât pe cei care au o predispoziție socială, psihologică, culturală pentru manipulare. Asta explicăm, ceea ce s-a întâmplat în 2004-2025. A fost rezultatul unei acțiuni conștiente și concertate, duse de ruși, dar pe un fond vechi”, subliniază Cristian Pîrvulescu.

Politologul George Jiglău este de părere că vom vedea cu adevărat cum este împărțit electoratul „suveranist” doar în momentul în care Călin Georgescu ar intra în competiție cu George Simion într-o viitoare confruntare electorală.

„Când vom ajunge din nou într-o ipostază în care Georgescu pe persoană fizică, pentru că el doar așa poate să funcționeze, indiferent ce partid sau partiduleț funcționează în spatele lui, în care o să-l avem și pe Georgescu și pe Simion, va fi interesant. Atunci o să vedem de fapt cum e împărțit electoratul ăsta.”, afirmă Jiglău într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că loialitatea electoratului „suveranist” se poate schimba în funcție de context, așa cum am văzut de altfel și migrația electorală a alegătorilor „georgiști” la George Simion, în alegerile prezidențiale din 2025, în contextul în care Georgescu fusese scos din cursă și „adoptat” ca mentor spiritual al lui Georgescu.

„Inclusiv, transferul ăsta pe care l-am văzut de la Georgescu la Simion s-a făcut într-un timp destul de scurt, în contextul în care cei doi nu sunt prieteni, și se cam vede cu ochiul liber ăsta.”, adaugă el.

Lectorul Universității Babeș-Bolyai amintește reacția nervoasă a lui George Simion din primul tur al alegerilor anulate din 2024, când a fost scos din finală de Călin Georgescu, și acuzele pe care liderul AUR le-a adus „liderului spiritual” al mișcării suveraniste, pentru ca apoi să se afișeze conjunctural cu acesta la alegerile prezidențiale din 2025.

„Disprețul lui Georgescu față de Simion mi se pare că este cât se poate de vizibil. (...) Cei doi mi se par oarecum complementari. Adică, din nou, nu îi văd neapărat făcând o echipă electorală, decât obligați-forțați. Cred că se percep ca rivali. Pe de altă parte, sunt complementari pentru că Simion vine la pachet cu o organizare pe care Georgescu nu o are. Adică, Georgescu a avut nevoie de un Potra sau de alții de genul ăsta și de toată instalația asta online care i-a fost pusă la dispoziție, ca să poată să aibă rezultatul pe care l-a avut.”, completează politologul.

George Jiglău precizează că Georgescu are un discurs care „magnetizează”, pe când George Simion nu are un astfel de discurs, iar din punctul acesta de vedere sunt foarte diferiți.

Astfel, concluzionează politologul, dacă cei doi se vor poziționa în antagonie într-un eventual viitor scrutin electoral, competiția va fi cât se poate de reală pe acest electorat considerat „suveranist”, fiecare având propriul său avantaj: Simion cu partidul și infrastructura care vine la pachet cu acesta și Georgescu, cu discursul său care prinde la acest tip de electorat.

