Georgescu lovește din nou, spune că România nu are nevoie de fondurile UE: „Eu și poporul român îl avem pe cel mai puternic, pe Dumnezeu, despre asta vorbim, nu ne interesează”

Candidatul pro-rus la președinție, Călin Georgescu, a declarat într-un interviu acordat jurnalistei Natalia Morari din Republica Moldova că România nu are nevoie de fondurile oferite de Uniunea Europeană, comentând o situație ipotetică în care UE va suspenda fondurile pentru România.

„Eu și poporul român îl avem pe cel mai puternic, pe Dumnezeu, despre asta vorbim, nu ne interesează”, a spus acesta, reafirmându-și poziția eurosceptică și promovând idei cu accente mistice.

Totodată, el a susținut o teorie controversată privind originea limbii române, afirmând că „orice țară europeană care a dat cultură, a dat istorie - Italia, Franța - care dorește să-și cunoască trecutul, va da de rădăcinile, cel puțin, care pleacă consistent, din limba română”, arată Digi24.ro.

În cadrul interviului, Georgescu a făcut referiri la suveranitate și credință: „Noi suntem aici de la facerea lumii” și „Noi nu suntem aici ca să ne poticnim, atâta timp cât cu noi este Dumnezeu, nimeni nu ne poate sta împotrivă, pentru că atunci când te lupți pentru pământul tău și pentru Dumnezeu, nu te poate învinge nimeni”.

Fostul candidat la prezidențiale a criticat sancțiunile impuse Rusiei de către Uniunea Europeană și a susținut că România poate deveni un nou pol economic: „România va fi motorul Europei. Germania nu are cum să mai fie, că nu are de unde. Aceste sancțiuni pe care le-au gândit acești tribali s-au întors ca un bumerang, pentru că nu mai au de unde să susțină economia. România va avea de unde. Asta doresc eu României. Să devină motorul principal al Europei. Lucrurile se vor schimba, de unde? Din economie. Nu am nevoie de banii lor, ce să faci cu ei? Cu banii nu poți să faci nimic, s-au vândut destui pe doi bani, inclusiv prin țările vecine. Independența țării vine din puterea de a te finanța singur”.

În plus, Georgescu a comparat Uniunea Europeană cu Imperiul Otoman, invocând exemplul lui Ștefan cel Mare: „Ștefan cel Mare a stat drept, momentul în care a fost încercarea de a fi cotropit, atunci te cotropea Imperiul Otoman, acum te cotropește Uniunea Europeană. El a stat drept, în dreapta credință”.

