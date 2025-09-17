Rusia respinge acuzațiile de implicare în alegerile din România, în favoarea lui Călin Georgescu. Kremlinul compară situația cu cea din SUA

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 10:05
288 citiri
Rusia neagă că l-ar fi sprijinit pe Călin Georgescu FOTO /Hepta
Rusia respinge acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016, în timp ce autoritățile române susțin existența unor operațiuni hibride rusești în mediul online.
a declarat pentru RBC că astfel de declarații cu acuzațiile privind presupusa influență a Rusiei asupra rezultatelor alegerilor din SUA din 2016. "Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România", a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, pentru RBC, citat de Știri pe Surse.
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.
Trimiterea în judecată a fost anunțată de Parchetul General la data de 16 septembrie 2025.
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că Rusia ar fi desfășurat, din 2022, o "operațiune hibridă" împotriva țării balcanice, unde patru companii asociate cu Rusia au gestionat boți și conturi false care au cuprins peste 1,3 milioane de oameni.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Călin Georgescu a fost trimis în judecată
România este ținta unui război hibrid începând, se arată în rechizitoriul procurorilor din dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de...
Rusia respinge acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016, în timp ce autoritățile...
Călin Georgescu merge, miercuri, 17 septembrie, să semneze controlul judiciar la poliție, după ce săptămâna trecută contestația privind ridicarea măsurii restrictive a fost respinsă de...
Ceorge Simion a vorbit în sfârșit, marți seară, 16 septembrie, despre trimiterea în judecată a fostului candidat suveranist la președinția României, Călin Georgescu.
Într-un LIVE pe...
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22...
Procurorul general al României, Alex Florența, a făcut noi declarații referitoare la dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie.
Magistratul susține că...
Adriana Stoicescu, judecătoarea de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a reacționat marți, 16...
Ambasada Rusiei la București a respins luni, 15 septembrie, acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea...
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au...
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea...
Omul de afaceri Jurgen Faff, proprietarul companiei aeriene care a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost plasat sub control judiciar marți, 16 septembrie, pentru o perioadă...
Prima reacție din AUR, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, o are deputata Lidia Vadim Tudor.
Într-un mesaj pe pagina partidului, deputata AUR condamnă decizia procurorilor și...
Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi orchestrat, împreună cu Horațiu Potra și un grup de mercenari, planuri de destabilizare a României după...
Conform rechizitoriului întocmit de procurori de la Parchetul General, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au plănuit să transforme protestele pașnice din 8 decembrie 2024...
Ancheta procurorilor arată cum candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024 a fost susținută printr-o rețea complexă, coordonată de Horațiu Potra, care a oferit...
Președintele României a comentat luni, anunțul făcut de Procurorul General, pe care îl consideră o confirmare a campaniilor de influență derulate de Rusia în România în ultimii ani....
Membrii grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au avut acțiuni care au pus în pericol securitatea națională a României, subliniază comunicatul de presă transmis de Parchetul...
Parchetului General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra în același dosar, legat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, marți,...
Mai ales ca a demarat in forta ancheta din SUA privind implicarea familiei Biden in anularea... Vezi tot