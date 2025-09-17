Rusia respinge acuzațiile de implicare în alegerile din România, în favoarea lui Călin Georgescu. Kremlinul compară situația cu cea din SUA

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 10:05
Rusia neagă că l-ar fi sprijinit pe Călin Georgescu FOTO /Hepta

Rusia respinge acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016, în timp ce autoritățile române susțin existența unor operațiuni hibride rusești în mediul online.

a declarat pentru RBC că astfel de declarații cu acuzațiile privind presupusa influență a Rusiei asupra rezultatelor alegerilor din SUA din 2016. "Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România", a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, pentru RBC, citat de Știri pe Surse.

Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Trimiterea în judecată a fost anunțată de Parchetul General la data de 16 septembrie 2025.

Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că Rusia ar fi desfășurat, din 2022, o "operațiune hibridă" împotriva țării balcanice, unde patru companii asociate cu Rusia au gestionat boți și conturi false care au cuprins peste 1,3 milioane de oameni.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
