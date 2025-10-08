Cristela Georgescu sare în apărarea preotului care a tras clopotele pentru soțul său. "A simțit greutatea de pe sufletul unui fiu al Bisericii Ortodoxe persecutat politic și hărțuit”

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 10:03
Cristela Georgescu susține că soțul său este persecutat FOTO Hepta

Cristela Georgescu s-a arătat revoltată după ce a ieșit la iveală episodul în care preotul din Băneasa a tras clopotele la venirea soțului său la controlul judiciar. Soția fostului candidat la președinție s-a indignat într-un discurs de retorică religioasă și spune că preotul și-a făcut doar datoria.

În opinia sa, clopotele nu sună doar la bucurie, ci și la durere — iar în cazul de față ar fi un semn al suferinței poporului, nu o simplă coincidență. Într-o declarație la Realitatea Plus, plină de metafore și citate religioase, Cristela a transmis că soțul său este persecutat politic.

“Ați spus că nu am vorbit prea mult, am învățat-o de la sfinții noștri părinți că orice vorbă în plus este o rugăciune în gând în minus. În ceea ce privește situația de astăzi (marți, 7 octombrie - n.red), doresc neapărat să spun că eu nu îl cunosc, deocamdată, pe părintele Mihail decât de azi, de la televizor și din aceste acțiuni defăimătoare de linșaj mediatic la care este supus de câteva ore. Și să mai spunem încă o dată tuturor pentru ce, pentru că astăzi la Buftea, noul loc unde Călin este chemat la controlul judiciar, părintele Mihail a întâmpinat un fiu al Bisericii Ortodoxe la Biserica Sfintei Mucenice Varvara, deci și-a făcut datoria de preot.

Și care este de fapt acuza care i se aduce părintelui Mihail: că s-au tras clopotele, atenție, nu se știe de către cine. Vedeți, ne-am obișnuit cumva unii dintre noi să punem dinainte gândul cel rău. Dar s-au întrebat acești oameni poate că aceste clopote au fost trase pentru durerea și pentru suferința unui popor întreg?!

Poate unii nu știu sau poate nu-și dau seama, însă clopotele nu se trag doar cu ocazii de bucurie, la nuntă, la botez, ci și la necaz, la durere. Sunetul clopotului este un strigăt de durere. E o rugăciune ridicată spre cer", a spus Cristela.

"Când ai inima grea și alegi să vorbești cu un preot pe care poate nu l-ai cunoscut niciodată, ai sentimentul acela că poate te cunoaște de o viață, și poate că și părintele Mihail, fiind un om al rugăciunii, a simțit durerea și a realizat greutatea de pe sufletul unui fiu al Bisericii Ortodoxe, persecutat politic și hărțuit, nu pentru că a făcut răul, ci pentru că și-a dorit să facă binele. Și poate pentru asta i-a întins o mână de părinte, ca să aline această suferință pe care nu o dorim nici eu, nici Călin, nicio clipă celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat. Repet, nevinovat, și căruia nu i se dă nici măcar dreptul de a se apăra în timp ce este acuzat public. Și, sincer, mi se pare nedrept și faptul că oamenii știu despre ce este vorba, nu sunt informați despre ce se întâmplă în sala de judecată, nu li se spun aceste lucruri, și nu știu nici ce este în spatele declarațiilor oficiale, nici în spatele ecranelor care au devenit ele însele săli de judecată, iar noi nu avem voie să vorbim despre asta. Suntem nevoiți să asistăm cum o minciună, amestecată cu mult vicleșug, este repetată la nesfârșit doar pentru a sugruma adevărul”, a spus Cristela.

Soția lui Călin Georgescu a mai declarat că familia sa a fost sprijinită de reprezentanții bisericii în toată această perioadă.

"Vă mărturisesc că familia noastră a simțit și a primit multă încurajare din partea multor slujitori ai Bisericii Ortodoxe: preoți, monahi de pretutindeni, din țară și din afara țării, chiar și de peste ocean. Ne pomenesc, sunt niște flăcări vii pentru întreg poporul român, și ne-au susținut și pe noi ca să depășim această prigoană politică desfășurată din nou asupra unui om nevinovat, care a iubit poporul român dintotdeauna și care consideră că ar fi putut împlini acest gând al lui, de a fi în slujba unei Românii în care părinții să își dorească să își crească copiii", a mai declarat Cristela.

