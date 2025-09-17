Călin Georgescu se compară cu Donald Trump după ce a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat: „De ce se dorește înlăturarea mea?”

Călin Georgescu Foto: Hepta

Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La plecare, Georgescu nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre acuzații, dar a transmis un mesaj în stilul său caracteristic. „Dosarul, sau rechizitoriul de ieri mai precis, este un discurs. Atât. Este o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuzații, doar că s-au schimbat actorii. Așa cum s-a arătat adevărul în dosarul lui Trump, așa se va arăta și aici. O țară se stinge pentru cei lași care se vând precum Iuda”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu: Kirk este un erou

„Pentru America greu încercată, vă amintesc anul 2000 - 11 septembrie: ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul.

Charlie Kirk este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir pentru că el a fost ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, de adevăr, de libertatea de conștiință și de exprimare, și față de Dumnezeu. Este rezultanta acțiunii oligarhiei globalist-sorosiste care a dezlănțuit dezumanizarea lumii cu un sigur scop - controlul ei. Deocamdată, în România, oligarhia globalist-sorosiste recurge la justiție pe care o instrumentalizează asemenea unui glonț cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român țara înapoi. Să fie România românilor.

De ce se dorește înlăturarea mea?

1. Pentru că doresc fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului meu. Iar ei știu că vreau și că pot face asta.

2. Pentru că eu vreau ca România să devină ceea ce merită: placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor. Și ei știu că vreau și că pot face asta.

3. Eu doresc scoaterea României din această mizerie economică în care a fost adusă de această oligarhiei globalist-sorosiste, împreună cu slugile lor de la București. Noi suntem stăpâni pe pământul nostru, pe destinul nostru.

4. Eu vreau reforma morală a națiunii române și vreau ca cele două Românii, cea din interiorul graniței și cea din interiorul ei, să devină una. Azi, românii sunt pribegi în țara lor și trebuie să devină stăpâni în țara lor. Viața nu e despre bani, ci despre respectul statului ce-l datorează fiecărui cetățean plătitor de taxe și impozite. Dar este și reprezentativitatea. Statul trebuie să reprezinte poporul, nu o clică de oligarhi și în niciun caz o clică de combinatori dâmbovițeni. Acesta este steagul democrației și libertății pe care l-am ridicat.

5. Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințiți, furați și umiliți. Motivul este sprijinul pe care mi l-a acordat poporul român și cum m-au onorat cu încrederea și cu votul lor. Ei știu asta și mai știu că nu sunt dispus să negociez conștiința mea și adevărul. Să fie foarte clar”, a mai spus fostul candidat la prezidențiale.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Parchetul General, procurorii susțin că, în decembrie 2024, Georgescu ar fi discutat cu Horațiu Potra, un fost mercenar, „un plan” prin care acesta, alături de persoane din cercul său cu pregătire militară, urma să provoace acțiuni violente la București, în contextul unor proteste anunțate.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, precizează anchetatorii.

În urma planului stabilit, susțin procurorii, Horațiu Potra ar fi coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane. Acestea ar fi stabilit deplasarea spre București cu șapte autoturisme, pregătind o serie de atacuri menite să deturneze caracterul pașnic al protestelor.

Potrivit anchetei, în 7 decembrie 2024, grupul ar fi organizat logistic deplasarea și s-ar fi înarmat cu obiecte periculoase – cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri lacrimogene, topoare, pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4, capabile să producă explozii puternice și victime.

În dosar au fost trimise în judecată 22 de persoane, între care și Horațiu Potra. Inițial, Călin Georgescu a declarat că nu îl cunoaște pe acesta.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
